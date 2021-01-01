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    2020中國十大醜陋建築出爐！網友一看真的傻眼了

    2021/01/01 00:13
    隨著2020年落幕，中國第十一屆「十大醜陋建築評選」結果也出爐。（擷取自微博，合成圖）

    隨著2020年落幕，中國第十一屆「十大醜陋建築評選」結果也出爐。（擷取自微博，合成圖）

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著2020年落幕，中國第十一屆「十大醜陋建築評選」結果也出爐。主辦方表示，回顧過去10年，建築環境出現巨變，希望此活動引發人們思考建築的美醜，鞭策建築業者進步，活動以來，發現不少奇葩建築，每年也都引起熱議；以下為2020經由專家、網友票選評選出的中國十大醜陋建築，部分上榜建築相關人員也做出回應。

    第十名，陝西寶鴨聯盟大橋，評選單位批：「搬用舶來形式，有損文化認同」。

    第十名，陝西寶鴨聯盟大橋，「搬用舶來形式，有損文化認同」。（擷取自微博）<br /><br /><p>

    第十名，陝西寶鴨聯盟大橋，「搬用舶來形式，有損文化認同」。（擷取自微博）



    第九名，廣東茂名青少年活動中心，評選單位批：「設計手法拼湊，組織失序」。

    第九名，廣東茂名青少年活動中心，「設計手法拼湊，組織失序」。（擷取自微博）<br /><br /><p>

    第九名，廣東茂名青少年活動中心，「設計手法拼湊，組織失序」。（擷取自微博）



    第八名，江西省圖書館新館，評選單位批：「設計概念謙強，形式語言混亂」。

    第八名，江西省圖書館新館，「設計概念謙強，形式語言混亂」。（擷取自微博）<br /><p>

    第八名，江西省圖書館新館，「設計概念謙強，形式語言混亂」。（擷取自微博）

    第七名，廣西河池丹泉酒業文化館，評選單位批：「簡單化形象比附，立意庸俗，造型粗鄙」。

    第七名，廣西河池丹泉酒業文化館，「簡單化形象比附，立意庸俗，造型粗鄙」。（擷取自微博）<br /><p>

    第七名，廣西河池丹泉酒業文化館，「簡單化形象比附，立意庸俗，造型粗鄙」。（擷取自微博）

    第六名，河北滄州吳橋國際雜技大劇院，評選單位批：「拙劣模仿中國傳統建築，比例失調」。

    第六名，河北滄州吳橋國際雜技大劇院，「拙劣模仿中國傳統建築，比例失調」。（擷取自微博）

    第六名，河北滄州吳橋國際雜技大劇院，「拙劣模仿中國傳統建築，比例失調」。（擷取自微博）

    第五名，貴州興義萬峰湖吉隆堡酒店，評選單位批：「盲目崇洋，與原生態山水嚴重衝突」。

    第五名，貴州興義萬峰湖吉隆堡酒店，「盲目崇洋，與原生態山水嚴重衝突」。（擷取自微博）<br /><p>

    第五名，貴州興義萬峰湖吉隆堡酒店，「盲目崇洋，與原生態山水嚴重衝突」。（擷取自微博）

    第四名，江蘇南京蜂巢酒店，評選單位批：「形式怪異，矯造獵奇，奢華拜金」。酒店工作人員受訪時哭笑不得，表示「美醜是主觀的，我認為我們酒店並不醜阿」，並強調酒店以環保為概念設計，介紹酒店原本設在一個廢棄的礦坑口，依崖而建。

    第四名，江蘇南京蜂巢酒店，「形式怪異，矯造獵奇，奢華拜金」。（擷取自微博）

    第四名，江蘇南京蜂巢酒店，「形式怪異，矯造獵奇，奢華拜金」。（擷取自微博）

    第三名，重慶武隆飛天之吻，評選單位批：「譁眾取寵，造型拙劣，破壞自然景觀」。工作人員受訪表示，每個人見解不同，此評選反而讓不少遊客慕名而來。

    第三名，重慶武隆飛天之吻，「譁眾取寵，造型拙劣，破壞自然景觀」。（擷取自微博）

    第三名，重慶武隆飛天之吻，「譁眾取寵，造型拙劣，破壞自然景觀」。（擷取自微博）

    第二名，吉林延邊長白山長白天地渡假酒店，評選單位批：「行式生搬硬造，誇張粗暴，尺度失調」。對此，長白山酒店經理相當詫異，表示建築建造過程綜合多方意見，目前也成為了當地標誌性標誌。

    第二名，吉林延邊長白山長白天地渡假酒店，「行式生搬硬造，誇張粗暴，尺度失調」。（擷取自長白山管委會）

    第二名，吉林延邊長白山長白天地渡假酒店，「行式生搬硬造，誇張粗暴，尺度失調」。（擷取自長白山管委會）

    第一名，廣州融創大劇院，評選單位批：「胡亂拼貼中國元素，傷害城市形象」。

    第一名，廣州融創大劇院，「胡亂拼貼中國元素，傷害城市形象」。（擷取自微博）

    第一名，廣州融創大劇院，「胡亂拼貼中國元素，傷害城市形象」。（擷取自微博）

    評選出爐後，中國網民紛紛留言表示「真的醜」、「醜到不行」、「吐了」，不過，也有不少網民為自己心目中喜歡的建築辯護，也有人認為，主辦方部分評語實在太過嚴苛。

    十大醜陋建築評選結果。（擷取自微博）<br /><p>

    十大醜陋建築評選結果。（擷取自微博）

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