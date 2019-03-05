《VOGUE》找細眼睛、扁鼻梁女模 中國網友罵：種族歧視

2019-03-05 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名時尚雜誌《VOGUE》3日在Instagram發文，介紹一名目前就讀倫敦時裝學院的中國籍女模高其蓁，卻因她的特色臉孔，激起中國網友兩面論戰。有人批評，VOGUE刻意找眼睛細長、扁鼻樑的模特兒代表亞洲人，涉及種族歧視；不過也有人認為，照片很漂亮，沒什麼不好。

VOGUE在文中透露，高其蓁是在學校午休時間吃飯時被攝影師相中的，大讚她帶有「獨特的吸引力」。不過，由於高其蓁外表別具特色，讓許多中國網友不買單，有人批評VOGUE刻意放大刻板印象，惡意醜化東方形象，有歧視亞裔之嫌，「亞洲女性的美，是多種多樣的，也有長得大眼睛和挺拔鼻樑的，請不要每次挑選亞洲模特兒就是這種，這才是真正的刻板印象，是赤裸裸的種族歧視。」

但也有人說，「又沒說代表亞洲或中國」、「總有人玻璃心，因為自卑感迫使自己高潮」、「復古美其實挺好看的」；而底下有不少英文留言則提到，「她長得好像洋娃娃」、「這名女孩有種獨特的美」、「各位，請善待彼此，保持自信和開放的態度」。

據了解，今年2月也曾發生類似事件，當時西班牙時裝品牌「ZARA」在彩妝廣告中，選用一名滿臉雀斑的中國女模，也被不少中國網友批評「醜化中國女性」。

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