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    也是章魚哥？關島人不能選美國總統 非正式投票卻超準

    每逢美國總統大選，關島總會舉行一場沒有法律約束力的非正式投票。圖為關島一景。（法新社）

    每逢美國總統大選，關島總會舉行一場沒有法律約束力的非正式投票。圖為關島一景。（法新社）

    2020/11/02 00:32

    〔即時新聞／綜合報導〕位在西太平洋的關島為美國屬地，不是美國的一州，能選出聯邦眾議員，但沒有總統大選的投票權；作為美國與東亞強權冷熱戰的最前線，美國大選結果將直接影響關島。每逢美國總統大選，關島總會舉行一場沒有約束力的非正式投票，幾乎都能準確預測勝選者。

    ABC News報導，關島並非美國的其中一州，只是屬地，所以島上居民無法參與美國總統大選投票。不過關島仍被授權舉行總統大選投票，且能把不具法律效力的開票結果上呈參議院。關島開始舉行非正式總統大選投票後，只有2次與美國本土的開票結果不符。第1次是1984年雷根擊敗民主黨籍對手孟岱爾（Walter Mondale），第2次是2016年川普擊敗民主黨籍希拉蕊。

    前關島眾議員安德伍德（Robert Underwood）把關島的美國總統大選投票戲稱為一個引人注意的把戲：關島的太陽比美國本土更早升起，因此關島能搶先公布大選結果，且因其準確度頗高，投票結果獲得高度關注。

    對很多關島選民來說，不能完全參與大選是種挫折，因為大選結果會直接影響關島的人民：關島將是美國與東亞強權冷、熱戰的最前線。例如北韓領導人金正恩幾年前曾威脅要朝關島發射飛彈。

    另有一派觀點則認為，不論是共和黨或民主黨執政，美國在關島的政策始終如一，雖然川普執政時與北京、平壤當局關係緊張，但在歐巴馬政府時期，北韓的飛彈同樣對準關島，然而媒體曝光度卻不若川普執政時。

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