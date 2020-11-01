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    「沉默多數」上街挺川普？ 支持者群聚比佛利山莊造勢嗨翻

    加州比佛利山莊在當地時間10月31日，出現數千名川普的支持者上街，舉辦選前最後一場挺川普大遊行，各種族裔的民眾高舉美國國旗與川普競選旗，並秀標語諷刺民主黨候選人拜登及其次子杭特的「電郵門」醜聞。（圖擷自推特）

    加州比佛利山莊在當地時間10月31日，出現數千名川普的支持者上街，舉辦選前最後一場挺川普大遊行，各種族裔的民眾高舉美國國旗與川普競選旗，並秀標語諷刺民主黨候選人拜登及其次子杭特的「電郵門」醜聞。（圖擷自推特）

    2020/11/01 23:59

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選最後倒數，加州比佛利山莊（Beverly Hills）在當地時間10月31日，出現數千名現任總統川普（Donald Trump）的支持者上街，舉辦選前最後一場挺川普大遊行，各種族裔的民眾高舉美國國旗與川普競選旗，並秀出標語諷刺民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其次子杭特（Hunter Biden）的「電郵門」醜聞。

    有數以千計支持川普的選民在10月31日現身加州比佛利山莊，為川普競選連任造勢遊行，期盼美國未來4年繼續強大（MAGA），卻傳出激進左派「反法西斯主義運動」（Antifa）的人士現身鬧場以拳頭和鉛管對川普支持者動粗。

    根據《巴布萊特新聞網》報導，川普的支持者在比佛利山莊的街上高喊「沉默的多數不再被沉默」（The Silent Majority is Silenced No More），照片顯示造勢現場一片歡樂平和，包含各式族裔的民眾，甚至有許多象徵性別少數群體的LGBT彩虹旗；其中，不少人手寫「10%」、「大人物」（Big guy）、「拜登筆電」等字樣，暗酸民主黨候選人拜登及杭特。

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