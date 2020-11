「沉默多數」上街挺川普？ 支持者群聚比佛利山莊造勢嗨翻

2020/11/01 23:59

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統大選最後倒數,加州比佛利山莊(Beverly Hills)在當地時間10月31日,出現數千名現任總統川普(Donald Trump)的支持者上街,舉辦選前最後一場挺川普大遊行,各種族裔的民眾高舉美國國旗與川普競選旗,並秀出標語諷刺民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)及其次子杭特(Hunter Biden)的「電郵門」醜聞。

有數以千計支持川普的選民在10月31日現身加州比佛利山莊,為川普競選連任造勢遊行,期盼美國未來4年繼續強大(MAGA),卻傳出激進左派「反法西斯主義運動」(Antifa)的人士現身鬧場以拳頭和鉛管對川普支持者動粗。

根據《巴布萊特新聞網》報導,川普的支持者在比佛利山莊的街上高喊「沉默的多數不再被沉默」(The Silent Majority is Silenced No More),照片顯示造勢現場一片歡樂平和,包含各式族裔的民眾,甚至有許多象徵性別少數群體的LGBT彩虹旗;其中,不少人手寫「10%」、「大人物」(Big guy)、「拜登筆電」等字樣,暗酸民主黨候選人拜登及杭特。

