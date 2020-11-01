臉書封鎖「紐澤西婦女後援會」 川普：給我立刻復原！

美國保守派越來越難在社群媒體上發聲，近日，將近3萬名成員的臉書社團「紐澤西婦女川普後援會」（New Jersey Women for Trump）突遭臉書官方移除。圖為今年一月川普在紐澤西造勢畫面。（路透）

2020/11/01 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕擁有近3萬名成員的臉書社團「紐澤西婦女川普後援會」（New Jersey Women for Trump）突遭臉書官方移除，美國總統川普（Donald Trump）獲悉後在推特發文聲援。該社團管理者認為，臉書官方未經解釋就封鎖的作法十分駭人聽聞，目前他們已暫時在臉書上另立新社團。

據福斯新聞報導，「紐澤西婦女川普後援會」是個將近3萬名成員的臉書社團，臉書在未事前知會該社團的情況下，便在10月31日悍然移除。川普得知後，在推特上寫道：「立刻把社團復原回去！（Put them back NOW!）」

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社團管理者之一康芙里（Priscilla Confrey）表示，幾萬人的群組一夕消失，感覺就像是被消音了。她說：「大家非常、非常生氣！」臉書近幾週在好幾篇後援會社團文章上加註旗標，而康芙里總會刪掉那些「有問題」的文章。社團遭移除後，康芙里一再聯繫臉書，詢問社團為甚麼會被封鎖。

她也認為，這些社群媒體龍頭的權力太大了，而且臉書在總統大選前3天作出此舉，十分駭人聽聞。康芙里目前已聯繫立法者詢問相關事宜。她們也暫時在臉書上另為後援會成立了一個新的社團。

福斯新聞報導，連繫臉書官方已幾個小時，臉書仍未回應。

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