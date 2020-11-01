誇張！ 加州挺川普群眾 遭「反法西斯主義運動」份子當眾圍毆

身穿黑衣的Antifa人士一擁而上，圍毆川普支持者。（影片擷圖）

2020/11/01 16:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕大選前最後一個週末，數以千計支持川普連任的選民，10月31日在加州比佛利山莊（Beverly Hills），為川普競選連任搖旗吶喊，期盼美國未來4年繼續強大。不過，挺民主黨候選人拜登的激進左派「反法西斯主義運動」（Antifa）人士又現身鬧場，並用拳頭和鉛管毆打川普支持者。

據英國《每日郵報》報導，現場影片顯示，31日下午2點30分左右，身穿黑色外套的「反法西斯主義運動」人士襲擊了「美國自由集會」的參與者。一開始，川普支持者與一名穿著黑衣的「反法西斯主義運動」支持者發生激烈爭執，隨後「反法西斯主義運動」份子企圖搶走他手中美國國旗，接下來至少有其他6名「反法西斯主義運動」份子一湧而上，用拳頭和鉛管毆打這名川普支持者。聽到警笛聲後，這群「反法西斯主義運動」黑衣襲擊者作鳥獸散，並逃到人群中。

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一名警官說，挺川普的抗議者臉部受傷，並接受比佛利山消防局治療。

美國演藝圈少見敢公開挺共和黨的演員詹姆斯伍德（James Woods），在推特發了相關影片，他寫道：「這是一名美國愛國者，遭到民主黨撐腰的反法西斯主義運動敗類殘酷毆打。我們的民兵在哪裡？如果你不能在比佛利山莊舉起美國國旗，而沒有受武裝民主黨暴民的襲擊，我們就必須武裝自己。」

比佛利山莊市政廳已決定關閉當地羅迪歐大道（Rodeo Drive）數日，以防止發生抗議或搶劫。

「反法西斯主義運動」是指近幾年秘密集結的一群激進分子，政治信念左傾，時常成為極左派，他們在2017年維吉尼亞州沙洛茲維爾市（Charlottesville）的種族主義示威集會，與白人種族主義者持相反立場。「反法西斯主義運動」成員通常穿著一身黑衣，他們反對種族主義、極右價值觀和他們眼中的法西斯主義，主張有時採用暴力手段是合理自衛的方式。

上月17日，舊金山有群眾在推特總部附近集會抗議推特帶有黨派偏見、言論審查不公平，也遭到「反法西斯主義運動」人士現身鬧場，還當眾暴力毆打這群反推特的抗議人士，主辦人還被打斷門牙。

蒙面的激進Antifa人士，17日在舊金山出拳毆打抗議推特言論審查的人士。（美聯社）

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