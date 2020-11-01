為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    誇張！ 加州挺川普群眾 遭「反法西斯主義運動」份子當眾圍毆

    身穿黑衣的Antifa人士一擁而上，圍毆川普支持者。（影片擷圖）

    身穿黑衣的Antifa人士一擁而上，圍毆川普支持者。（影片擷圖）

    2020/11/01 16:53

    〔編譯陳成良／綜合報導〕大選前最後一個週末，數以千計支持川普連任的選民，10月31日在加州比佛利山莊（Beverly Hills），為川普競選連任搖旗吶喊，期盼美國未來4年繼續強大。不過，挺民主黨候選人拜登的激進左派「反法西斯主義運動」（Antifa）人士又現身鬧場，並用拳頭和鉛管毆打川普支持者。

    據英國《每日郵報》報導，現場影片顯示，31日下午2點30分左右，身穿黑色外套的「反法西斯主義運動」人士襲擊了「美國自由集會」的參與者。一開始，川普支持者與一名穿著黑衣的「反法西斯主義運動」支持者發生激烈爭執，隨後「反法西斯主義運動」份子企圖搶走他手中美國國旗，接下來至少有其他6名「反法西斯主義運動」份子一湧而上，用拳頭和鉛管毆打這名川普支持者。聽到警笛聲後，這群「反法西斯主義運動」黑衣襲擊者作鳥獸散，並逃到人群中。

    一名警官說，挺川普的抗議者臉部受傷，並接受比佛利山消防局治療。

    美國演藝圈少見敢公開挺共和黨的演員詹姆斯伍德（James Woods），在推特發了相關影片，他寫道：「這是一名美國愛國者，遭到民主黨撐腰的反法西斯主義運動敗類殘酷毆打。我們的民兵在哪裡？如果你不能在比佛利山莊舉起美國國旗，而沒有受武裝民主黨暴民的襲擊，我們就必須武裝自己。」

    比佛利山莊市政廳已決定關閉當地羅迪歐大道（Rodeo Drive）數日，以防止發生抗議或搶劫。

    「反法西斯主義運動」是指近幾年秘密集結的一群激進分子，政治信念左傾，時常成為極左派，他們在2017年維吉尼亞州沙洛茲維爾市（Charlottesville）的種族主義示威集會，與白人種族主義者持相反立場。「反法西斯主義運動」成員通常穿著一身黑衣，他們反對種族主義、極右價值觀和他們眼中的法西斯主義，主張有時採用暴力手段是合理自衛的方式。

    上月17日，舊金山有群眾在推特總部附近集會抗議推特帶有黨派偏見、言論審查不公平，也遭到「反法西斯主義運動」人士現身鬧場，還當眾暴力毆打這群反推特的抗議人士，主辦人還被打斷門牙。

    蒙面的激進Antifa人士，17日在舊金山出拳毆打抗議推特言論審查的人士。（美聯社）

    蒙面的激進Antifa人士，17日在舊金山出拳毆打抗議推特言論審查的人士。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    德州逾10萬選民獲准「免下車」投票 共和黨促裁定無效
    2020/11/01 16:26

    德州逾10萬選民獲准「免下車」投票 共和黨促裁定無效
    美加州超大型教會牧師：順應良心投給川普
    2020/11/01 15:44

    美加州超大型教會牧師：順應良心投給川普

    東方美周慶 高CP值美妝保養
    美國大選》IBD/TIPP週末民調：川普倒吃甘蔗 搖擺州差距在3％內
    2020/11/01 14:56

    美國大選》IBD/TIPP週末民調：川普倒吃甘蔗 搖擺州差距在3％內
    投給拜登就是摧毀賓州！ 川普造勢猛攻能源議題
    2020/11/01 11:37

    投給拜登就是摧毀賓州！ 川普造勢猛攻能源議題
    「川普值得第二任」 《CNN》撰稿人：理由很簡單
    2020/11/01 00:16

    「川普值得第二任」 《CNN》撰稿人：理由很簡單
    拜登孫女漏口風！ 推文坦言勝選將推行極左政策
    2020/10/19 21:49

    拜登孫女漏口風！ 推文坦言勝選將推行極左政策
    國際今日熱門
    展現日本繩縛術 超正白皙長腿辣模找到了
    2020/10/31 21:56

    展現日本繩縛術 超正白皙長腿辣模找到了

    兄弟之邦！強震重創土耳其 亞塞拜然第一個致電關心
    2020/10/31 20:36

    兄弟之邦！強震重創土耳其 亞塞拜然第一個致電關心

    香港7社工被控暴動罪名不成立 法庭掌聲雷動
    2020/10/31 18:59

    香港7社工被控暴動罪名不成立 法庭掌聲雷動

    愛琴海規模7.0超強震 至少30死904人輕重傷
    2020/10/31 23:08

    愛琴海規模7.0超強震 至少30死904人輕重傷

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播