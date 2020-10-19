拜登團隊成員來自臉書、推特 疑主導封殺醜聞傳播

美國民主黨總統候選人拜登（中）及其次子杭特（右）近日驚爆「電郵門」，相關報導卻遭社群平台封鎖；對此，美媒《福斯》披露，拜登競選團隊的成員曾在臉書、推特工作，疑似主導封殺拜登醜聞的傳播。左為美國前總統歐巴馬。（美聯社資料照）

2020/10/19 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選將在11月3日登場，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其次子杭特（Hunter Biden）近日驚爆「電郵門」，相關報導卻遭社群平台封鎖；對此，美媒《福斯》披露，拜登競選團隊的成員曾在臉書、推特工作，疑似主導封殺拜登醜聞的傳播。

綜合媒體報導，《紐約郵報》14日披露拜登之子杭特涉及貪腐的商業往來，遭社群平台「推特」和「臉書」限制張貼，《紐郵》的推特帳號直接被封鎖至今，還被告知若不刪除相關推文就不解封，推特此舉引起廣大輿論爭議。

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根據《福斯新聞》報導，拜登團隊的前臉書高層赫茲（Jessica Hertz）在民主黨選戰開跑後，曾去信各大社群媒體，要求封殺現任總統川普（Donald Trump）的貼文。前推特公共政策總監蒙耶（Carlos Monje）也被網友發現，從他離開推特加入拜登競選團隊後，推特就封殺拜登醜聞案的消息。

根據兩人《領英網站》的個人資料顯示，赫茲在2012至2014年間，曾擔任過時任副總統拜登辦公室的首席副顧問，而蒙耶則是曾在歐巴馬（Barak Obama）執政時期，任職於美國國家政策政策委員會。

報導指出，《紐約時報》8月曾報導，在拜登近700人競選團隊中，有8位成員曾在臉書、蘋果、谷歌或亞馬遜工作過，拜登發言人當時痛批，「許多科技巨頭及其高管濫用權力，誤導美國人民，破壞我們的民主，逃避任何形式的責任」。

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