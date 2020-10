借鏡台灣防疫成效 美參議員桑德斯喊話：美國也能做到

2020/10/31 14:38

〔即時新聞/綜合報導〕2020美國總統大選倒數,武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)無疑是左右選情的關鍵議題之一。美國民主黨參議員桑德斯以台灣連續200天無本土病例為例,強調美國只要相信科學也能做到。

桑德斯30日在推特上寫道,台灣已連續200天無本土病例,目前也僅有550例確診,7人死亡。桑德斯說,「他們是怎麼做到的?他們相信科學,進行檢測、接觸者追蹤、隔離,發送口罩及保證人人有醫保,我們也能做到。」

請繼續往下閱讀...

桑德斯在美國被視為極左派政治人物,對台灣的健保制度表示讚賞,他連續兩屆參加民主黨美國總統初選,皆戰到最後一刻才落敗。

Taiwan has been coronavirus-free for 200 days. It has had only 550 COVID-19 cases and 7 deaths.



How'd they do it? They believe in science. Testing, contact tracing, quarantining, distributing masks and guaranteeing health care to all. We should do the same.#MedicareForAll