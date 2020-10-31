借鏡台灣防疫成效 美參議員桑德斯喊話：美國也能做到

美參議員桑德斯以台灣防疫成效為例反思美國。（法新社）

2020/10/31 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕2020美國總統大選倒數，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）無疑是左右選情的關鍵議題之一。美國民主黨參議員桑德斯以台灣連續200天無本土病例為例，強調美國只要相信科學也能做到。

桑德斯30日在推特上寫道，台灣已連續200天無本土病例，目前也僅有550例確診，7人死亡。桑德斯說，「他們是怎麼做到的？他們相信科學，進行檢測、接觸者追蹤、隔離，發送口罩及保證人人有醫保，我們也能做到。」

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桑德斯在美國被視為極左派政治人物，對台灣的健保制度表示讚賞，他連續兩屆參加民主黨美國總統初選，皆戰到最後一刻才落敗。

Taiwan has been coronavirus-free for 200 days. It has had only 550 COVID-19 cases and 7 deaths.



How'd they do it? They believe in science. Testing, contact tracing, quarantining, distributing masks and guaranteeing health care to all. We should do the same.#MedicareForAll — Bernie Sanders （@SenSanders） October 29, 2020

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