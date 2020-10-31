香港國安處設熱線 鼓勵民眾舉報

已解散的香港學生組織「學生動源」前召集人鍾翰林，遭警方以違反國安法逮捕，面臨最少3年到最高無期的刑期。（檔案照，美聯社）

2020/10/31 06:40

〔即時新聞／綜合報導〕香港「南華早報」報導，香港警方最快可能在11月開設舉報平台及熱線電話，由香港警務處副處長劉賜蕙主持，鼓勵民眾舉報危害國家安全的情資。爆料者的身份不會洩露，舉報內容將由國安處處理。

消息人士告訴香港「南華早報」，舉報熱線的運作模式與一般報警電話不同，舉報人可透過電子郵件、電話等多種方式，向國安處提供資料、照片、錄音或影像等情報，國安處的警務人員將對民眾提供的情資進行整理。

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香港政府消息人士聲稱，當民眾掌握危害國家安全的情資，或可疑人士的行蹤時，通常不會希望撥打香港報警電話999。但民主派人士反駁說，設置熱線電話將在社會上製造恐怖氣氛，使得民眾人人自危。

香港民主黨立法會議員涂謹申痛批，只要不涉及煽動或策劃實質性的活動，港人以往可以與同事或同學討論自己的政治觀點，即使有人發表「港獨」或反共言論也不算犯罪，但警方一旦設置舉報熱線，屆時將可能出現學生舉報老師、上司舉報下屬，人人互相批鬥，失去信任，等於鼓勵「人鬥人」。

美國之音（VOA）中文網報導，自今年6月30日香港國安法生效以來，已有多名香港異議人士被捕、起訴，包括10月27日已解散的學生組織「學生動源」三名成員，再次遭警方以涉嫌煽動分裂國家罪逮捕，其中何忻諾、陳渭賢兩人於次日淩晨獲得保釋，前召集人鍾翰林被法院裁定不准保釋，收押候審。若被判有罪，他將面臨最少3年到最高無期的刑期。

香港警方去年9月便設立「篤灰熱線」（告密熱線），截至今年10月29日，警方共接獲120萬件舉報資訊，其中部分成功協助警方採取拘捕行動，目前這條熱線仍在運作。

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