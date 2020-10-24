史上最高！ 揭發公司不當行為 美吹哨者獨得33億獎金

美國證券交易委員會（SEC）的「吹哨人計畫」（Whistleblower Program），近日向一名吹哨者提供1.14億美元的獎金（約新台幣33億元），該筆獎金也創下史上新高紀錄。（路透）

2020/10/24 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國證券交易委員會（SEC）的「吹哨人計畫」（Whistleblower Program），近日向一名吹哨者提供1.14億美元的獎金（約新台幣33億元），感謝他向政府提供企業「不尋常」的資訊，讓有關單位順利破獲一大弊案；該筆獎金也創下史上新高紀錄。

美國證交會22日在官網發布新聞稿 指出，1.14億美元的獎金包括與SEC案有關的約5200萬美元的獎金，以及因另一機構的相關行動而產生的約6200萬美元的獎金。總計1.14億美元的獎金是該計劃歷史上最高的獎勵，比起4個月前的紀錄還要多上2倍。

請繼續往下閱讀...

證交會吹哨者辦公室主任珍‧諾柏格（Jane Norberg）表示，吹哨者在公司內部舉報未果後，不顧個人及工作上的困難，向證交會及其他機構提供該公司大量涉及不當行為的有用資料，為當局成功採取行動執法作出「至關重要」的協助。

諾柏格接受《CNN》 訪問時也表示，該破天荒的1.14億美元獎金是為了「拋磚引玉」，因為檢舉人在心中其實都會承受「個人道德與工作專業的兩難」，成為一名告密者實屬不易，「公司應該要認真面對檢舉人的舉報，因為證管會可能已經掌握相關消息，或是在不久的將來就會得到這些消息。」

SEC指出，自2012年頒發第1筆吹哨人獎勵以來，他們已向108位吹哨人頒發6.76億美元的獎金。

據悉，SEC透過國會建立的投資者保護基金來支付獎勵，該基金則透過對違反監管法的企業祭出金融制裁來籌集資金。當制裁金額超過100萬美元時，吹哨人可獲得10%至30%的獎勵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法