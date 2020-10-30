泰國首位跨性別議員遭解職 政府挨轟打壓民主運動

泰國眾議院議員譚瓦林是首批當選眾議院議員的跨性別者，28日遭憲法法庭撤銷議員資格。（資料照，法新社）

2020/10/30 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕泰國反政府示威浪潮不斷，民眾其中一項訴求便是要求憲法改革。但28日泰國憲法法庭一項判決再度引起爭議，法庭宣布撤銷泰國「前進黨」（Move Forward Party）眾議院議員譚瓦林（Tanwarin Sukkhapisit）議會席次，理由是法庭認為她違憲，泰國憲法禁止媒體和出版商的持有者、股東參選眾議院議員。

據《曼谷郵報》報導，有58名議員同時涉入相關案件，只有譚瓦林判決成立，其餘57人罪證不足。泰國憲法法庭認為，譚瓦林不只在去年2月參選議員時持有兩間媒體公司的股票，還試圖隱瞞此事實。譚瓦林將面臨進一步法律訴訟，最高可處10年監禁、罰款2萬泰銖（約15萬新台幣），並20年內禁止參選眾議院議員。

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譚瓦林是泰國去年選舉選出的首批跨性別議員之一，是泰國同性戀、雙性戀和跨性別（LGBT）的政治先驅者。她去年代表「未來前進黨」（Future Forward Party）順利當選眾議院議員，不過該黨今年2月遭法院解散，譚瓦林和其他議員才又加入「前進黨」，

「未來前進黨」被解散當下就引發批評聲浪，如今譚瓦林再遭法院解職，被認為是泰國當局對民主運動支持者的打壓，政治學者提提蓬（Titipol Phakdeewanich）表示：「政府企圖利用法律機制來對付任何一位支持民主運動的人。」

泰國近日民主抗爭不斷，民眾要求總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha ）下台、修憲和王室改革，已有議員於前日研議成立國會和解委員會，試圖化解政治歧見，但在野在黨為泰黨並不領情，認為只有帕拉育辭職負責，才能化解民怨。

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