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    武漢肺炎》萬聖節將至！美衛生局官員竟扮小丑公布死亡人數

    俄勒岡州衛生局官員克萊爾·波切（Claire Poche）表示，全州武漢肺炎死亡總數達到了608人。（圖擷取自 《Oregon Public Health Division》YouTube）

    俄勒岡州衛生局官員克萊爾·波切（Claire Poche）表示，全州武漢肺炎死亡總數達到了608人。（圖擷取自 《Oregon Public Health Division》YouTube）

    2020/10/29 21:04

    〔即時新聞／綜合報導〕美國俄勒岡州一名衛生官員扮成小丑的樣貌，卻一本正經的宣布最新武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的死亡人數。

    據外媒報導，萬聖節將至，俄勒岡州衛生局一名資深衛生顧問克萊爾·波切（Claire Poche）為宣導「安全」慶祝萬聖節，在公開影片中，臉上畫了誇張的紅、白色小丑妝，並繫上了紅色領帶且身穿圓點襯衫。但她嚴肅的宣達了，「目前為止在俄勒岡州已有3萬8160例武漢肺炎病例」，她接著說，「悲慘的是全州武漢肺炎死亡總數達到了608人」。

    另一名顧問沙裡夫（Shimi Sharief）則身穿日本動畫「龍貓」裝表示，武漢肺炎正在重塑萬聖節的慶祝方式，但她強調「依然是毛骨悚然和有趣的」。

    不過，這段影片卻遭到俄勒岡州記者薩曼莎·斯溫德勒（Samantha Swindler）抨擊，薩曼莎指出，「抱歉，但到底俄勒岡州衛生局裡，到底誰覺得這是好點子」、「我了解他們為了更新『有趣的』萬聖節武漢肺炎資訊很辛苦，但這...這行不通啊」、「請大家戴好口罩並保持安全距離，這樣這些可憐的醫生們就不用在做影片了」、「這絕對是一場噩夢」。

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    俄勒岡州記者薩曼莎·斯溫德勒（Samantha Swindler）抨擊這段影片表示，「抱歉，但，到底俄勒岡州衛生局裡，到底誰覺得這是好點子」。

    俄勒岡州記者薩曼莎·斯溫德勒（Samantha Swindler）抨擊這段影片表示，「抱歉，但，到底俄勒岡州衛生局裡，到底誰覺得這是好點子」。

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