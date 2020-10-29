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    武漢肺炎》新德里單日確診創新高 印度染疫總數破800萬

    印度的武漢肺炎確診病例數量在今日突破800萬大關。（法新社）

    印度的武漢肺炎確診病例數量在今日突破800萬大關。（法新社）

    2020/10/29 17:58

    〔即時新聞／綜合報導〕印度的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例數量在今（29）日突破800萬大關，儘管近來單日新增病例有所減少，但在重要的排燈節和冬季來臨後，印度預計會面臨新一波疫情來襲。

    綜合外媒報導，根據最新官方數據，擁有13億人口的印度今日增加近5萬人染疫，使確診總數達到804萬203例，死亡12萬527人，染疫人數僅次於美國，印度約910萬例確診，23萬多人病歿。

    印度是世界上武漢肺炎死亡率最低的國家之一，近來新病例的數量有所減少，但在印度最重要的宗教節日、11月14日的排燈節以及冬季來臨後，預計會面臨新一波病例上升潮。

    當地專家也擔憂，節氣燃燒煙火和農民焚燒殘梗帶來的空氣污染問題，可能影響武肺病況的嚴重程度和死亡率。根據印度中央污染控制委員會（CPCB）數據，德里的空氣品質指數（AQI）本季首次惡化到「嚴重」（severe）等級，中午平均數值為402。

    新德里週三增加5000例確診，創下單日新高，新德里衛生局長詹恩（Satyendar Jain）今日表示，現在說首都正經歷第3波疫情還太早，但可能已經進入這一階段。官員警告，在下一波疫情中，單日新增病例可能超過1萬例。

    印度總理莫迪（Narendra Modi）最近在公開演講時警告民眾不要「漫不經心」，放棄保持社會距離或其他防疫措施。

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