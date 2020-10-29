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    廣島原爆65000倍威力！ 巨型小行星2068年恐撞地球

    美國天文學家觀察，一顆以埃及混亂之神「Apophis」命名的小行星，正加速朝地球前進，並有較低機率在2068年撞擊地球。地球示意圖。（擷取自NASA）

    美國天文學家觀察，一顆以埃及混亂之神「Apophis」命名的小行星，正加速朝地球前進，並有較低機率在2068年撞擊地球。地球示意圖。（擷取自NASA）

    2020/10/29 20:38

    〔即時新聞／綜合報導〕美國天文學家觀察，一顆以埃及混亂之神「Apophis」命名的小行星，正加速朝地球前進，並有較低機率在2068年撞擊地球，若真的撞上，撞擊能量將等同8.8億噸三硝基甲苯（俗稱黃色炸藥）的威力，也是廣島核災威力的6萬5000倍。

    綜合外媒報導，天文學家長期以來仔細觀察太空，希望能盡早找出地球潛在威脅，而最近最令人擔憂的就是寬度長達300公尺的小行星「Apophis」。2004年，天文學家就發現這顆行星在2029年撞擊地球的機率高達2.4％，立刻發出警報，好在接下來的研究將撞擊機率下修至趨近於0。不過，至此以後，天文學家就開始密切關注這顆行星。

    夏威夷大學（University of Hawaii）和美國國家航空暨太空總署（NASA）的天文學家近日分析指出，這顆和一棟摩天大樓大小相當的行星，可能在2068年撞擊地球。夏威夷大學的天文學家托倫（Dave Tholen）認為，當小行星因為太陽照射，並釋放熱能時，會產生類似推進器的「亞爾科夫斯基效應」（Yarkovsky effect）效應，這讓它有可能會撞上地球，若真如此，威力將等同8.8億噸三硝基甲苯威力，為廣島核災威力的6萬5000倍。

    對此，NASA研究員也將這顆行星列為威脅度第三高的小行星，不過他們也指出，「Apophis」撞上地球的機率，大概為15萬分之1，民眾不必過於驚慌。

    NASA於2012年公布的「Apophis」樣貌。（擷取自NASA）

    NASA於2012年公布的「Apophis」樣貌。（擷取自NASA）

    文學家長期以來仔細觀察太空，希望能盡早找出地球潛在威脅，而最近最令人擔憂的就是寬度長達300公尺的小行星「Apophis」。（擷取自NASA）

    文學家長期以來仔細觀察太空，希望能盡早找出地球潛在威脅，而最近最令人擔憂的就是寬度長達300公尺的小行星「Apophis」。（擷取自NASA）

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