地球又逃過一劫！NASA：近地小行星「2019 KA4」今掠過

2019-06-05 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）指出，今（5）天「2019 KA4」小行星在相距322萬公里處掠過地球，其直徑為16至36公尺。

英國《每日快報（Daily Express）》報導，NASA上個月（5）29日首度發現「2019 KA4」小行星正朝地球靠近。據NASA噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）追蹤計畫，台灣時間14時23分時，這顆太空岩石在322萬公里外，和地球擦身而過，相當於地球與月球間的8.32倍距離。

「2019 KA4」直徑16至36公尺，曾有大小相似的小行星在地球引起混亂。2013年，一個長20公尺的太空岩石在俄羅斯車里雅賓斯克州（Chelyabinsk Oblast）上方爆炸，炸毀窗戶，碎玻璃傷了1000多人。

澳洲旋濱科技大學（Swinburne University）說明，當小行星軌道靠近地球，直到近日點距離小於1.3au時，稱為「近地小行星（Near Earth Asteroids，NEA）」。

NEA根據軌道分成阿登型（Aten）、阿波羅型（Apollo）和阿莫爾型（Amor），「2019 KA4」屬於阿莫爾型，因為它的飛行路線和1221阿莫爾小行星類似。

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