為何封鎖杭特電郵門報導？ 推特執行長稱因「駭客政策」

推特執行長多西（Jack Dorsey）28日以視訊方式出席聯邦參議院的聽證會。（彭博）

2020/10/29 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕《紐約郵報》日前報導民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）次子杭特的「電郵門」醜聞，遭到社群網站推特（Twitter）和臉書（Facebook）封鎖，推特執行長多西（Jack Dorsey）28日以視訊方式出席聯邦參議院的聽證會時表示，推特根據駭客入侵的政策而禁止這些報導，但後來已經修正。

《紐約郵報》報導，參議院商務委員會28日舉行聽證會，針對推特為何封鎖《紐約郵報》有關杭特「電郵門」的訊息，德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）質疑說，「到底是誰選了你，讓你負責允許媒體報導什麼，以及允許美國人聽到什麼內容？為什麼你要堅持以民主黨超級政治行動委員會（super PAC）的身份行事，對與政治信仰相反的觀點保持沉默？」

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多西宣稱，這是公司應對駭客入侵的政策，推特最初根據「被駭材料」（Hacked Materials）政策對其進行審查，並在24小時內更新公司的政策和執法措施，推特團隊快速做出了修正，以避免出現類似情況。

克魯茲仍質疑多西的說法是「可疑的」，克魯茲說，儘管推特宣稱在24小時內進行改正，但推特的措施導致一些推特帳戶被停用，包括川普競選團隊的帳戶和《紐約郵報》的帳戶。

多西則稱，推特團隊不會阻止《紐約郵報》的訊息，現在任何人都可以分享這些文章。

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