臉被打腫！中國推「數字人民幣」號稱最安全 才試行已見假貨

中國電子支付風氣盛行，中國人民銀行擬推「數字人民幣」，目前正處於內部封閉試點測試階段，官方還吹擂表示「數字人民幣」是最安全的數字貨幣。（擷取自微博）

2020/10/29 01:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國電子支付風氣盛行，中國人民銀行擬推「數字人民幣」，目前正處於內部封閉試點測試階段，官方還吹擂表示「數字人民幣」是最安全的數字貨幣。沒想到，近日中國人民銀行就公開自打臉，表示市面上已經出現假冒數字人民幣錢包，就和紙鈔時代一樣，人民銀行依然面臨偽造問題。

據中國政府表示，數位人民幣又稱數位貨幣電子支付，是中國人民銀行發行的數位形式的法定貨幣。數位人民幣並不是一種新的貨幣，其價值等同於現行流通中的紙鈔以及硬幣，將主要應用於流通中現金，由指定運營機構參與運營並向公眾兌換，與紙鈔和硬幣等價。目前中國央行將之定位提供給老年人、排斥使用智慧型手機的群體使用，而數字人民幣尚處於內部封閉試點測試階段。

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綜合中媒報導，中國深圳、蘇州、雄安新區及成都在近期成為「數字人民幣」試點地區，然而，儘管官方曾說「數字人民幣」是最安全的數字貨幣，但中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春10月25日卻在第二屆外灘金融峰會上表示，市場上已經出現了假冒數字人民幣的錢包，現在中國人民銀行依然面臨如同過去偽鈔問題。

官方自打臉的說法被揭露後，引發中國網路一片譁然，在日前更衝上微博熱搜第一名。許多根本就不懂「數字人民幣」是什麼東西的網友更大喊「我都還沒見過真的，就出現假的？」、「還是用支付寶和微信就好了吧」、「厲害了我的國」。

根據《自由亞洲電台》 報導，中國人民銀行自2014年開始低調研究數字貨幣，官方多次強調數字人民幣比傳統紙幣更為優勢，卻忽略本身存在的問題。深圳一間科技公司研究員周蓉就指出，數字人民幣出現假幣並不奇怪。假幣的出現令人抱持懷疑，必須先要在科技上解決防偽的問題。她也說，貨幣推廣到市場，首先要沒有人能夠複製，但是數字貨幣做成偽鈔，可能比傳統紙幣更容易。

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