日本電子支付7pay遭盜用1600萬 警逮捕2中國嫌

2019-07-05 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕日本7-Eleven月初推出的「7pay」電子支付服務，因安全漏洞導致數百人帳號遭盜用，總損失估計高達新台幣1600萬。7-11社長日前開記者會道歉，但面對記者的資安提問卻「一問三不知」，而昨（4）日被捕的2名中國籍現行犯，宣稱是受人指使。

綜合日媒報導，根據統計，1日才推出的行動支付App「7pay」，短短幾天內就有至少900名用戶受害，損失達5500萬日圓（新台幣1600萬）。7-11表示，第三方取得用戶帳號和密碼後，透過綁定的信用卡儲值到該用戶的7pay，他們再盜用其7pay到商店買東西。官方表示，目前已關閉儲值功能、暫停新用戶註冊。

7-11社長小林強開記者會向日本社會誠摯道歉，承諾會負起賠償責任，並調查系統瑕疵，以求早日全面恢復服務。但問及為何用戶查詢7pay密碼時，不採取雙重驗證、簡訊認證，小林強卻滿臉疑惑：「什麼是雙重驗證？」

張姓、王姓中國男子在3日到一家7-11以7pay買146條電子菸菸彈，但因數量太多，向店員表示晚點再來拿貨。遭盜用戶則在收到不明消費紀錄後，立即通報該店店員，讓張、王兩人犯行曝光，回來取貨時被警察逮捕。日本警方指出，兩人宣稱受到別人雇用、指使，並透過微信收取用戶帳密，但背後有多少人甚至組織涉案，目前還在調查。

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