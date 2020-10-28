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    梅蘭妮亞現身造勢催票！大讚川普是「鬥士」

    美國大選在即，川普夫人梅蘭妮亞也在今日抵達選戰關鍵州賓州，現身造勢場合替川普催票。（美聯社）

    美國大選在即，川普夫人梅蘭妮亞也在今日抵達選戰關鍵州賓州，現身造勢場合替川普催票。（美聯社）

    2020/10/28 11:15

    〔即時新聞／綜合報導〕美國大選在即，川普夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也在今（28）日抵達選戰關鍵州賓州，現身造勢場合替川普催票。她表示，川普愛用推特的原因，是因為「和人民溝通很重要」，並大讚川普是「鬥士」；除此之外，她也對民主黨展開抨擊。

    綜合外媒報導，梅蘭妮亞過去不常現身造勢，上次出現在造勢是去年6月，但過去在共和黨提名大會上的演說，就獲得了全場讚譽；她今日現身賓州造勢，在現場大量支持者面前演講，她大讚，川普是「鬥士」，並稱「他熱愛這個國家，每天都在為你們打拚」。

    梅蘭妮亞也提到川普愛用推特的習慣，她幽默表示，雖然不一定每次都能同意川普的說話方式，但這也象徵「對川普來說，能和他所服務的人民直接溝通至關重要」。

    梅蘭妮亞砲轟對手民主黨，認為民主黨人「政治目的更勝美國人民的福祉」，除了製造黨派分歧，也引發混亂、恐懼，更在疫情爆發時選擇彈劾川普，浪費了美國納稅人的錢；相較於民主黨，梅蘭妮亞則強調川普政府在疫情期間選擇繼續前行。

    提到自己和川普染疫一事，梅蘭妮亞心懷感激，感謝人民的支持，也對確診者表示同情，「我不只做為一名患者，也是名擔心的母親、妻子，我能理解有許多人因為這個沉默的敵人失去了親人」，梅蘭妮亞感性說到「在這艱難的時刻，我和家人會替你們禱告，我們能一起戰勝這種病毒」。

    外媒指出，川普很少在造勢場合做出類似發言。

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