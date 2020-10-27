美國大選倒數 波士頓郵寄投票箱遭惡意縱火

波士頓一處郵寄投票的票箱25日遭人縱火，39歲的嫌犯亞曼德將面臨惡意縱火的起訴。（圖擷自波士頓警察局推特）

2020/10/27 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國選戰進入最後倒數，各州已開放選民提前投票，美國麻州波士頓卻傳出郵寄投票的選票箱遭人放火，警方隨後逮捕涉嫌縱火的嫌犯，並將加強投票處安全措施，當局也呼籲選民上網確認自己的選票是否被確實處理。

綜合外媒報導，39歲的波士頓居民亞曼德（Worldy Armand）在後灣區（Back Bay）公共圖書館外的投票箱縱火，當時裡面有122張選票，聯邦調查局表示正在針對相關案件進行調查，並呼籲民眾保持警戒，隨時回報任何可能影響大選的可疑活動。波士頓警方則表示，亞曼德被以惡意縱火起訴。

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波士頓警方指出，在場的員警看到煙霧從投票箱竄出，隨後以水撲滅火勢。選舉官員表示，選票箱內共有122張選票，其中87張仍清晰可辨，受損的35張選票多數可判讀，僅有約5到10張選票嚴重損壞無法計算。官員也呼籲，曾在24日午後到25日凌晨間投遞選票的人，應上網確認選票是否得到處理，若是無法確認選票現況，應立即聯繫波士頓選舉委員會。

麻州州務卿蓋文（William Galvin）和波士頓市長沃爾什（Martin Walsh）怒批攻擊投票箱的行為是「民主的恥辱」和「對選民的不尊重」。地方檢察官羅林斯（Rachael Rollins）則在訊問後表示，涉案的亞曼德應是受「情感上的困擾」而非試圖破壞民主。

波士頓街頭的郵筒26日下午再次出現被燒毀的郵件，距離遭縱火的投票箱僅一個街區，警方表示，仍無法斷言兩起事件的關聯性，已展開調查，據報導，目前郵筒已被撤除。

麻州選舉負責人表示，已指示地方官員，加強投票箱的安全監控，包括增加警衛和監視器配置，同時也呼籲當局增加清理選票箱的頻率。波士頓劍橋市（City of Cambridge）晚間也宣布，作為增強選票安全的措施，投票箱將從每天晚間8點上鎖，直到上午7點。

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