軍情動態》美軍P-8A偵察機現蹤台灣西南空域 朝南海前進

〔即時新聞/綜合報導〕專門追蹤飛機動態的推特帳號「飛機守望」(Aircraft Spots)指出,有1架美國海軍P-8A偵察機現蹤台灣西南空域,朝著南海前進。

「飛機守望」在推特顯示,這架P-8A偵察機從美國駐日嘉手納空軍基地起飛,由東向西飛行穿越巴士海峽,前往南海執行巡邏任務。

與此同時,美國和日本26日在日本本島與沖繩附近海域,展開2年1度的「利劍演習」(Keen Sword 2021),美國海軍以「雷根號」航空母艦打擊群領銜,與日本海上自衛隊第一護衛隊群、第四護衛隊群,以及加拿大皇家海軍巡防艦「溫尼伯號」共同操練,強化美軍與日本自衛隊的戰備能量與協作能力,並展現美國支持區域盟友的決心。

