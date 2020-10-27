軍情動態》美軍P-8A偵察機現蹤台灣西南空域 朝南海前進

美國海軍1架P-8A偵察機現蹤台灣西南空域，朝著南海前進。（圖擷取自推特）

2020/10/27 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕專門追蹤飛機動態的推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）指出，有1架美國海軍P-8A偵察機現蹤台灣西南空域，朝著南海前進。

「飛機守望」在推特顯示，這架P-8A偵察機從美國駐日嘉手納空軍基地起飛，由東向西飛行穿越巴士海峽，前往南海執行巡邏任務。

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與此同時，美國和日本26日在日本本島與沖繩附近海域，展開2年1度的「利劍演習」（Keen Sword 2021），美國海軍以「雷根號」航空母艦打擊群領銜，與日本海上自衛隊第一護衛隊群、第四護衛隊群，以及加拿大皇家海軍巡防艦「溫尼伯號」共同操練，強化美軍與日本自衛隊的戰備能量與協作能力，並展現美國支持區域盟友的決心。

相關連結：

US Navy P-8A callsign BH698 from Kadena AB, entering the South China Sea to begin a patrol mission. pic.twitter.com/3X4dFNCr95 — Aircraft Spots （@AircraftSpots） October 27, 2020

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