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    軍情動態》美軍P-8A偵察機現蹤台灣西南空域 朝南海前進

    美國海軍1架P-8A偵察機現蹤台灣西南空域，朝著南海前進。（圖擷取自推特）

    美國海軍1架P-8A偵察機現蹤台灣西南空域，朝著南海前進。（圖擷取自推特）

    2020/10/27 14:02

    〔即時新聞／綜合報導〕專門追蹤飛機動態的推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）指出，有1架美國海軍P-8A偵察機現蹤台灣西南空域，朝著南海前進。

    「飛機守望」在推特顯示，這架P-8A偵察機從美國駐日嘉手納空軍基地起飛，由東向西飛行穿越巴士海峽，前往南海執行巡邏任務。

    與此同時，美國和日本26日在日本本島與沖繩附近海域，展開2年1度的「利劍演習」（Keen Sword 2021），美國海軍以「雷根號」航空母艦打擊群領銜，與日本海上自衛隊第一護衛隊群、第四護衛隊群，以及加拿大皇家海軍巡防艦「溫尼伯號」共同操練，強化美軍與日本自衛隊的戰備能量與協作能力，並展現美國支持區域盟友的決心。

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