避免裁員危機！芬蘭航空開賣商務艙餐點 銷售火熱賣到爆

芬蘭航空的空廚為了避免裁員，在超市開賣商務艙餐點，結果成為搶手商品。（路透）

2020/10/27 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕芬蘭航空為了避免在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間裁掉空廚員工，在赫爾辛基-萬塔機場附近的凱斯科超市開賣商務艙餐點，沒想到一推出後立刻賣爆成為搶手商品。

據《路透》報導，芬蘭航空在2017年停止外包飛機餐，買下漢莎航空子公司「漢莎天廚」並更名為「芬航空廚（Finnair Kitchen）」，到了2018年每天約有1.2萬份餐點的訂單，但如今受到疫情的嚴重打擊。

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芬蘭航空上週已表示，公司在2021年3月將裁員700人，空廚負責人涅米寧（Marika Nieminen）為了避免自己的下屬被裁，和員工盡最大努力尋找新的創新方式。

因此，芬航空廚決定在地面上開賣飛機餐，目前分別有牛肉佐照燒醬配烤蔥米飯、北極熏鮭魚搭雞油菇燉飯等2道菜色，每道售價為12.9歐元（約新台幣436元）。

芬航飛機餐在市面開賣後，立即成為熱銷商品，幾天之內就售出了1600份，未來計劃在更多的地點出售。凱斯科超市的店長西沃寧（Kimmo Sivonen）則透露，顧客的評價都是正面的，芬航飛機餐是店內賣得最好的商品之一。

來自赫爾辛基都市圈萬塔的顧客米卡（Mika）笑稱，在這個絕望的遠距工作環境中，芬航空廚餐點無疑是日常生活中的小確幸，味道真的很不錯。

芬航空廚產品研發負責人施滕霍爾姆（Juha Stenholm）表示，這證明了在使用高品質的食材之下，外帶餐盒就算訂價高一點也是合理的。芬蘭航空計劃之後將為超市通路推出新菜色，包括芬蘭特色餐點馴鹿肉和日式豬肩肉。

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芬航空廚產品研發負責人施滕霍爾姆（Juha Stenholm）展示飛機餐。（路透）

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