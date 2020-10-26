美高官爆料：川普若連任 2重要官員恐消失

2020/10/26 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕You Are Fired？美國總統大選11月3日就要投票，週日（25日）卻傳出，1名「白宮高級官員」及1名「高級政府官員」雙雙向媒體透露，若川普連任成功，聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）與國防部長艾斯培（Mark Esper）恐將去職。

美國《福斯新聞》（Fox News）報導，1名「白宮高級官員」25日透露，若川普在下週的選舉中順利擊敗民主黨候選人喬·拜登（Joe Biden），將計畫撤換瑞伊；另有1名「高級政府官員」也提供了相同消息，認為瑞伊在選後很可能會離開。

「高級政府官員」還說：「幕僚們一職提醒川普，如果想換掉瑞伊，應等到大選之後。」這位官員還說，艾斯培也可能離開內閣，但目前尚不清楚是自行請辭或由川普撤換；此外，外傳也有關於中央情報局（CIA）局長哈斯佩爾（Gina Haspel）要被撤職的消息，但這名匿名官員否認，並強調「哈斯佩爾哪都不會去，總統和他很好」。

另有聯邦調查局「內部高級官員」說，一般認為，瑞伊是受局內、甚至全美執法團體歡迎的FBI局長，始終「保持低調，專注於聯邦調查局的工作」。一般來說，聯邦調查局局長任期10年，目前瑞伊任期還不到7年。

此外，艾斯培過去曾公開反對川普的言論，因此他可能離開五角大廈的傳聞已流傳數月，有消息指稱，當時艾斯培不贊成川普援引《叛亂法》讓美軍平息部分地區暴力抗議，此後，艾斯培就未在國防部簡報室主持記者會，即使出現在螢光幕前，也保持沉默。

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