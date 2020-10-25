為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    15歲少年禿頂 同學家長質疑：40歲大叔混入校園？

    英國一名「少年」，數個月前從西非來到英國，被當局安排進入當地一所高中就讀，不過他超齡的外表以及微禿的頭頂，讓他遭到其他學生家長的質疑，認為他其實是謊報年齡，可能對其他孩子造成危害。示意圖，與本新聞無關。（路透）

    英國一名「少年」，數個月前從西非來到英國，被當局安排進入當地一所高中就讀，不過他超齡的外表以及微禿的頭頂，讓他遭到其他學生家長的質疑，認為他其實是謊報年齡，可能對其他孩子造成危害。示意圖，與本新聞無關。（路透）

    2020/10/25 21:45

    〔即時新聞／綜合報導〕英國一名「少年」數個月前從西非來到英國，被當局安排進入當地一所高中就讀，不過他超齡的外表以及微禿的頭頂，讓他遭到其他學生家長的質疑，認為是謊報年齡，可能對其他孩子造成危害。

    綜合外媒報導，該名「少年」名叫西瓦什（Siavash），幾個月前來到英國尋求庇護，並被當局安置在伊普斯威奇（Ipswich） 的斯托克高中（Stoke High School）就讀，不過近日一張他的照片在社群網站上流傳，照片中的樣子實在不像一名青春期的少年，因此引發了家長的注意，甚至向當地市議會呈報。

    校方得知後，找上了一開始上傳照片的同學，並表示不應該這樣對同學提出質疑，認為輿論可能會造成霸凌現象，帶給西瓦什心理壓力。不過學生家長就不這麼認為了，一名家長表示「你不能因此責怪孩子談論此事，他看起來約40歲，而且我不認為這是在霸凌。」

    市議會事後對這起事件回應，校方已確認西瓦什的年齡確實是15歲，他們也保證，在學生來到當地申請學校學位時，就會依規定確認學生的身分以及年齡，一切程序通過後才會正式入學。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鼓勵英學生來台研習「正港」華語 外交部：邁向2030雙語國家！
    2020/10/24 22:25

    鼓勵英學生來台研習「正港」華語 外交部：邁向2030雙語國家！
    勇父闖火場救2兒出來 心碎發現兩手抓的來自同一人...
    2020/10/22 22:10

    勇父闖火場救2兒出來 心碎發現兩手抓的來自同一人...

    林口2房超搶手 立軒天善熱銷8成
    英國禿頭神器！只要你有錢 一秒變身貝克漢！
    2017/03/30 17:14

    英國禿頭神器！只要你有錢 一秒變身貝克漢！
    英國上架《Pokémon GO》 外媒KUSO影片嘲諷
    2016/07/14 20:52

    英國上架《Pokémon GO》 外媒KUSO影片嘲諷

    消費旺季 投資正當時
    國際今日熱門
    武漢肺炎》不爽那不勒斯想宵禁 居民上街砸石丟煙霧彈
    2020/10/24 22:50

    武漢肺炎》不爽那不勒斯想宵禁 居民上街砸石丟煙霧彈

    吉爾吉斯明年初總統大選 新任總理有意參選
    2020/10/24 22:24

    吉爾吉斯明年初總統大選 新任總理有意參選

    中國考慮不承認香港BNO護照 2前保安局長：實質影響有限
    2020/10/24 23:59

    中國考慮不承認香港BNO護照 2前保安局長：實質影響有限

    封殺拜登電郵門新聞 臉書、推特CEO自願出席聽證會作證
    2020/10/24 22:11

    封殺拜登電郵門新聞 臉書、推特CEO自願出席聽證會作證

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播