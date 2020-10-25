15歲少年禿頂 同學家長質疑：40歲大叔混入校園？

英國一名「少年」，數個月前從西非來到英國，被當局安排進入當地一所高中就讀，不過他超齡的外表以及微禿的頭頂，讓他遭到其他學生家長的質疑，認為他其實是謊報年齡，可能對其他孩子造成危害。示意圖，與本新聞無關。（路透）

2020/10/25 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名「少年」數個月前從西非來到英國，被當局安排進入當地一所高中就讀，不過他超齡的外表以及微禿的頭頂，讓他遭到其他學生家長的質疑，認為是謊報年齡，可能對其他孩子造成危害。

綜合外媒報導，該名「少年」名叫西瓦什（Siavash），幾個月前來到英國尋求庇護，並被當局安置在伊普斯威奇（Ipswich） 的斯托克高中（Stoke High School）就讀，不過近日一張他的照片在社群網站上流傳，照片中的樣子實在不像一名青春期的少年，因此引發了家長的注意，甚至向當地市議會呈報。

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校方得知後，找上了一開始上傳照片的同學，並表示不應該這樣對同學提出質疑，認為輿論可能會造成霸凌現象，帶給西瓦什心理壓力。不過學生家長就不這麼認為了，一名家長表示「你不能因此責怪孩子談論此事，他看起來約40歲，而且我不認為這是在霸凌。」

市議會事後對這起事件回應，校方已確認西瓦什的年齡確實是15歲，他們也保證，在學生來到當地申請學校學位時，就會依規定確認學生的身分以及年齡，一切程序通過後才會正式入學。

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