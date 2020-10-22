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    勇父闖火場救2兒出來 心碎發現兩手抓的來自同一人...

    一名父親帶著兩名兒子出遊露營，不料卻在半夜遭遇火災，父親衝進火場抓了兩條手就往外跑，到外面才發現兩手抓的是大兒子的手腳，而想再返回火場時火勢已經太過猛烈，另一名兒子因此葬身火窟。示意圖。（美聯社）

    一名父親帶著兩名兒子出遊露營，不料卻在半夜遭遇火災，父親衝進火場抓了兩條手就往外跑，到外面才發現兩手抓的是大兒子的手腳，而想再返回火場時火勢已經太過猛烈，另一名兒子因此葬身火窟。示意圖。（美聯社）

    2020/10/22 22:10

    〔即時新聞／綜合報導〕英國威爾斯發生一起悲劇，一名父親帶著兩名兒子出遊露營，不料卻在半夜遭遇火災，父親衝進火場，慌亂中認為抓了「兩隻手臂」就往外跑，到外面才發現兩手抓的是大兒子的手和腳，而想再返回火場時，火勢已經太過猛烈，另一名兒子因此葬身火窟。

    綜合外媒報導，肖恩（Shaun）帶著3歲的札克（Zac）和4歲的哈利（Harley）到野外露營，並讓他們睡在露營車內，不料凌晨5點時一場大火突如其來，肖恩在黑暗中抓了兩條胳膊就往外跑，直到安全地點定睛一看，才發現兩手抓著的並不是兩個兒子的手，而是哈雷的手跟腳，儘管他不顧自身傷勢想要回頭救援小兒子，但整台露營車已經被火海吞噬。

    兄弟倆的母親艾琳（Erin）表示，當晚半夜她接到電話，說肖恩跟哈利被送到了醫院，40分鐘後警方到達她家，向她傳達了札克的死訊，不過她並沒有太多的時間悲傷，就得立即啟程前往醫院照料丈夫及兒子。

    她也提到，雖然全身有著大部分的燒傷，哈利後來還是順利清醒，醒來後第一時間就想要找父親，不過由於肺部損傷並不能很好地表達自己的意思。過了不久，他吐出一句「札克死了」，讓在旁照顧的艾琳悲痛欲絕。

    警方目前還在調查起火的詳細原因，初步判定這是一起意外事件。

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