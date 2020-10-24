單親媽自拍後嚇壞！墨鏡倒影驚見1大1小「2鬼影」

美國女子莎拉（Sara Medeiros）日前在國外論壇PO文，分享遭遇到的恐怖經歷。（擷取自Quora論壇）

2020/10/25 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國女子莎拉（Sara Medeiros）日前在國外論壇PO文，分享遭遇到的恐怖經歷。她說，當時她帶著新買墨鏡自拍傳給男友看，沒想到卻自己發現在右邊墨鏡的倒影中，看到一大一小兩個「鬼影」，讓她嚇得半死。她將照片PO網後，也引發網友熱議。

根據《每日郵報》 報導，莎拉是一名單親媽媽，與她的三個小孩同住麻州。根據她在論壇上的文章指出，她拍照時是夏天，當時她剛收到訂購的新太陽眼鏡，於是她戴起來拍了張自拍照，準備傳給男友看並徵詢男友的意見。當她把照片傳給男友，等待對方回應時，她仔細看起照片，卻在墨鏡反射的場景發現「不該存在的東西」。

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「我有三個小孩，一個18歲，另外兩個為14歲和2歲，但是當天只有我一個人在家」，沙拉表示，那天她一個人站在廚房，面對飯廳拍照，墨鏡反射應該只有她家中的黑色餐桌和四張椅子，「但這不是我所看到的」。莎拉說，她在墨鏡右邊鏡片的反射中看到一大一小的雙人身影，左邊依稀站著一個小男孩，右邊則是一個身材較高的人影。

莎拉指出，靈媒告訴她，她被小男孩的靈魂附身，且她身上還有另外一種黑暗能量；莎拉並稱，她過去曾認為先前居住的房子「不乾淨」，而按照現在情形，可能不是房屋的問題，而是這些東西已經跟著她了。

莎拉將照片PO網後引起討論，目前已有超過120萬次點閱。網友紛紛表示「WTF！那嚇到我了」、「太恐怖了」、「其中一個好像少了一條手臂」；不過也有網友嗤之以鼻，表示只是光影折射造成的自然現象。

莎拉拍照時是夏天，當時她剛收到訂購的新太陽眼鏡，於是她戴起來拍了張自拍照，準備傳給男友看並徵詢男友的意見。（擷取自Quora論壇）

她指出，那天她一個人站在廚房，面對飯廳拍照，墨鏡反社應該只有她家中的黑色餐桌和四張椅子，「但這不是我所看到的」。莎拉說，她在墨鏡右邊鏡片的反射中看到一大一小的雙人身影，左邊依稀站著一個小男孩，右邊則是一個身材較高的人影。（擷取自Quora論壇）

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