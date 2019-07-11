悚！「眼珠全黑」藍髮裸女闖進家裡 他狂轟39槍嚇不走…

2019-07-11 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州有個家庭日前剛搬入新家，沒想到當晚就遭到一名女子闖入屋中。恐怖的是，闖進來的藍髮馬尾女子不僅全身赤裸，還宣稱自己是「惡魔」、「來自地獄」，男屋主立刻抓起手槍狂開39槍警告，但女子只是大笑，還開始攻擊男屋主。最後是一家人與裸女扭打時，屋主的兒子拿起螺絲起子插入裸女脖子，才讓女子停止動作。

綜合《每日郵報》、《8News》報導，這場驚魂記發生在上週四（4日），當時屋主路易斯一家五口正在慶祝喬遷之喜，不料晚間10點30分左右，這名藍馬尾裸女竟闖入家裡地下室。屋主路易斯先生立刻質問，「你是誰？」裸女則大笑說，「我需要你的幫助」，路易斯立刻大吼，「離開我的家！」抓起手槍朝裸女四周開槍，希望把對方嚇退。

路易斯受訪時回想當時情境說，「她就像被附身，眼睛全是黑色的」。他朝對方開槍示警後，裸女僅是笑稱「我是惡魔」、「我來自地獄」，接著就使出「相當於4名成年男性的力量」衝向他開始攻擊，而路易斯一家人立刻加入戰局，和裸女扭打。路易斯妻子驚恐地說，「她想殺了我們，我們一邊把她從先生身上拉下來，一邊拚了命的捶打她」。

報導指出，最後是路易斯先生的12歲兒子，在混亂中將一支螺絲起子插入裸女的脖子，才結束這場打鬥。路易斯一家則是布滿彈孔，家人們身上也留下不少打鬥產生的瘀青、咬痕；而事發地點也留下裸女的點點鮮紅血跡。

女子隨後遭警方逮捕，送往醫院接受治療，目前她正面臨擅闖民宅、謀殺未遂等多項罪名。路易斯的妻子現在則還是餘悸猶存，她說，現在仍很害怕回家，不僅不敢進入地下室，甚至不敢進入任何一個房間。

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