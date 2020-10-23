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    謠言終結站》美國領事操縱泰、港、台社運？ 查核中心：假的

    近日網路謠言以泰國學運人士巴利與美國前駐泰大使的合照，指責泰國與香港、太陽花社運皆由美國幕後操縱，經查證照片內容錯誤，實為假消息。（圖擷自臉書）

    近日網路謠言以泰國學運人士巴利與美國前駐泰大使的合照，指責泰國與香港、太陽花社運皆由美國幕後操縱，經查證照片內容錯誤，實為假消息。（圖擷自臉書）

    2020/10/23 22:53

    〔即時新聞／綜合報導〕近日社群平台、通訊軟體出現相關謠言，指稱「前美國駐香港領事已轉調泰國，泰國當前民眾抗爭與香港、台灣太陽花等社運一樣，由美國這批原班人馬在幕後操縱」。經台灣事實查核中心（TFC）查證為假消息，此謠言指稱的駐泰大使戴維斯（Glyn Davies）已於2018年離任，且他從未擔任過美國駐港領事。

    台灣事實查核中心指出，社群平台、通訊軟體出現兩則相似圖文，內容都以泰國學運領袖巴利（Parit Chiwarak）與美國前駐泰大使戴維斯、香港社運人士社黃之鋒的合照，影射巴利受美國政府幕後操縱，且操縱手法與香港社運、台灣太陽花學運如出一轍，三者由美國原班人馬發起。

    經過查核中心查證，巴利與前駐泰大使戴維斯的合照出自2016年6月2日舉辦的圓桌論壇，論壇邀請當時為高中生的巴利討論教育議題，但是戴維斯已於2018年離任，現任駐泰大使為戴桑布雷（Michael G. DeSombre），兩人都未曾擔任美國駐香港總領事，與網路謠言所稱不符。

    查核中心最後指出，巴利與戴維斯的合照不足以作為「美國煽動近期泰國學運」的證據。戴維斯未曾擔任美國駐港領事，現任美國駐泰大使戴桑布雷也無此經歷，關鍵證據與照片諸多錯誤，顯示此傳言為假消息，民眾應當小心注意。

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