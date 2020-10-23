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    傳福島核污水將入海 綠色和平：放射物質恐損害人體DNA

    近日傳出日本政府將把核污水排入太平洋，綠色和平組織則警告，放射性物質恐損害人體DNA。（路透資料照）

    近日傳出日本政府將把核污水排入太平洋，綠色和平組織則警告，放射性物質恐損害人體DNA。（路透資料照）

    2020/10/23 16:41

    〔即時新聞／綜合報導〕日本政府日前傳出將把福島123萬噸核污水排入太平洋，引起周邊國家和環保團體抗議，綠色和平組織近日發布最新報告指出，和污水所含的放射性物質，可能會破壞人體DNA。

    綜合外媒報導，綠色和平組織近期公布新調查結果，揭露福島第一核電廠儲存在1000多個水箱中的123萬噸廢水，水中除含有放射性物質氚，放射性元素碳-14的含量也達到「危險」等級。報告作者、綠色和平組織核能專家伯尼（Shaun Burnie）強調，放射性物質將維持數千年的危險性，並有可能造成遺傳損害，呼籲政府放棄這項計畫。

    據研究報告，碳-14的半衰期為5370年，並將影響各界生物。碳-14集中在魚類中的含量是氚的數千倍，並可能破壞人類的DNA。

    伯尼指出，核災爆發將近十年，東京電力公司和日本政府仍在掩蓋福島第一核電廠的危機規模。他們故意隱瞞關於污水中放射性物質的詳情多年，未能向福島縣民、日本國民和鄰國解釋，將被倒入太平洋的污水中碳-14含量「相當危險」。

    輻射污水排放計畫傳出後，引發各界反彈，日本首相菅義偉21日出訪印尼時則回應表示，目前還沒有定案，希望能推出相關措施，以阻止福島被污名化。

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