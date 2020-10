中國戰狼外交變流氓！ 美學者諷：亞洲新侵略工具是蛋糕？

2020/10/22 01:09

〔即時新聞/綜合報導〕中國外交官8日闖入我住斐濟代表處酒會,打傷我方人員,引起國際輿論爭議。對此,布魯金斯學會(Brookings Institution)印度專案負責人麥丹(Tanvi Madan)在推特貼出一張「青天白日紅旗」的蛋糕照,搭配文字暗諷中國說,「這是亞洲最新的侵略性工具:蛋糕」。

根據《美國之音》報導,中國「戰狼外交」近日在國際上已成為「流氓外交」,美國企業研究所安全與防務客座研究員馬明漢(Michael Mazza)受訪指出,他不認為中國在斐濟事件有發出任何信號,肢體衝突可能是來自上級的指示,「這個事件符合我們進來看到中國外交行為的一個更廣泛模式,那就是其外交官會粗糙、有時以肢體行為來試圖達到他們的目的」。

馬明漢說,「我們在2017年的金伯利進程、2018年的亞太經濟合作會議(APEC)及2019年布拉格市長的新年酒會都看到這種行為。我認為從全世界中國外交官發出的『戰狼』推文也是其中的一種」。

麥丹19日則在推特貼出一張有「青天白日滿地紅旗」裝飾的蛋糕,以及一張有如印度、日本、美國、澳大利亞國旗「四方會談」(Quad)裝飾的蛋糕,她笑稱,「這是亞洲最新的侵略工具:蛋糕」,她還說,有這個四方會談蛋糕,「你可以有蛋糕吃,誰還需要聯合聲明!」

The latest instrument of aggression in Asia: cake. pic.twitter.com/W5YzxxUrRM