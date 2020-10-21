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    中國戰狼外交變流氓！ 美學者諷：亞洲新侵略工具是蛋糕？

    中國外交官8日闖入我住斐濟代表處酒會，打傷我方人員。美國智庫學者坦維．馬丹在推特貼出一張「青天白日紅旗」蛋糕照，搭配文字暗諷中國說，「這是亞洲最新的侵略工具：蛋糕」。（圖擷取自Twitter）

    中國外交官8日闖入我住斐濟代表處酒會，打傷我方人員。美國智庫學者坦維．馬丹在推特貼出一張「青天白日紅旗」蛋糕照，搭配文字暗諷中國說，「這是亞洲最新的侵略工具：蛋糕」。（圖擷取自Twitter）

    2020/10/22 01:09

    〔即時新聞／綜合報導〕中國外交官8日闖入我住斐濟代表處酒會，打傷我方人員，引起國際輿論爭議。對此，布魯金斯學會（Brookings Institution）印度專案負責人麥丹（Tanvi Madan）在推特貼出一張「青天白日紅旗」的蛋糕照，搭配文字暗諷中國說，「這是亞洲最新的侵略性工具：蛋糕」。

    根據《美國之音》報導，中國「戰狼外交」近日在國際上已成為「流氓外交」，美國企業研究所安全與防務客座研究員馬明漢（Michael Mazza）受訪指出，他不認為中國在斐濟事件有發出任何信號，肢體衝突可能是來自上級的指示，「這個事件符合我們進來看到中國外交行為的一個更廣泛模式，那就是其外交官會粗糙、有時以肢體行為來試圖達到他們的目的」。

    馬明漢說，「我們在2017年的金伯利進程、2018年的亞太經濟合作會議（APEC）及2019年布拉格市長的新年酒會都看到這種行為。我認為從全世界中國外交官發出的『戰狼』推文也是其中的一種」。

    麥丹19日則在推特貼出一張有「青天白日滿地紅旗」裝飾的蛋糕，以及一張有如印度、日本、美國、澳大利亞國旗「四方會談」（Quad）裝飾的蛋糕，她笑稱，「這是亞洲最新的侵略工具：蛋糕」，她還說，有這個四方會談蛋糕，「你可以有蛋糕吃，誰還需要聯合聲明！」

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