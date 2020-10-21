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    「戰狼流氓」闖我外館酒會動粗 中國前駐斐濟外交官這樣分析

    中國2名外交人員日前闖入我駐斐濟代表處國慶酒會動粗，導致我外館人員受傷住院，戰狼變流氓行徑引發國際譁然。曾派駐斐濟的中國前外交官陳用林也提出看法。（中央社）

    中國2名外交人員日前闖入我駐斐濟代表處國慶酒會動粗，導致我外館人員受傷住院，戰狼變流氓行徑引發國際譁然。曾派駐斐濟的中國前外交官陳用林也提出看法。（中央社）

    2020/10/21 10:36

    〔即時新聞／綜合報導〕中國2名外交人員日前闖入我駐斐濟代表處國慶酒會動粗，導致我外館人員受傷住院，戰狼變流氓行徑引發國際譁然。外媒報導，曾派駐斐濟的中國前外交官陳用林（Chen Yonglin）表示，以前僅用偷看的、從未硬闖，並指相較於過去，現在中國外交人員承受更大壓力。

    《華盛頓郵報》報導，陳用林在1994至1998年派駐斐濟，並於2005年投靠澳洲，他曾追蹤台灣對偏遠太平洋島國的醫療、農業援助，監視台灣官員與當地華僑的互動、試圖勸阻斐濟官員出席台灣國慶活動等，若失敗就坐在對街的咖啡店觀察有誰與會。

    報導指出，陳用林表示，當時最多1名同事徘徊、偷看裡面，「但不請自來硬闖？從來沒有，時代不同了」。

    報導提到，陳用林認為，如今中國外交人員承受更大壓力，尤其是派駐南太平洋島嶼的官員，壓力力道明顯更強，因多年來此區域一直是北京與台北的重點外交戰場。

    報導提及，陳用林指出，過去只要報告你蒐集的資訊，但現在你必須證明你採取了什麼「積極作為」，倘若你被認定是「消極被動」，可能對職涯不利。

    報導引述，澳洲前駐北京外交官卡薩姆（Natasha Kassam）表示，中國外交官面臨的壓力反映出北京當前的緊張焦慮加劇，以及對台灣強硬的需要，並指台灣議題一向敏感，但最近幾個月來明顯加大，其稱在斐濟發生的事與斐濟關係不大，而是北京發生的狀況。

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