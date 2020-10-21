揭中國惡行！美媒刊我國旗 報導中國外交官斐濟傷人事件

中國外交人員日前闖入我駐斐濟代表處國慶酒會，遭阻時暴力相向導致我外館人員受傷腦震盪。《華爾街日報》日前報導此事，並在新聞中放上大大的中華民國國旗。（擷取自華爾街日報）

2020/10/21 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交人員日前闖入我駐斐濟代表處國慶酒會，遭阻時暴力相向導致我外館人員受傷腦震盪。《華爾街日報》日前報導此事，並在新聞中放上大大的中華民國國旗。對此，前外交官劉仕傑也在臉書PO文談到此事，他並不解表示，中國身為泱泱大國，為何要這麼在意一塊台灣國慶蛋糕上的國旗？

《華爾街日報》報導，根據台灣外交部本週一指控，2名中國大使館官員強行進入駐斐濟代表處10月8日晚間舉辦的國慶酒會，挑釁台灣代表處員工，更造成員工受傷。對此，台灣外交部譴責中國惡行；中國外交部則反稱此為不實指控，是台灣在斐濟的官員在接待處展示國旗，以及有國旗裝飾的蛋糕。

請繼續往下閱讀...

報導指出，近幾個月，中國加強了對台灣的壓力，包括在台灣附近派遣戰機、軍艦，還進行了大規模的入侵演習，而這種行為也引起了台灣、美國批評。另外，報導在縮圖中也放入中華民國國旗，並表示該國旗已經成為敏感標誌，共產黨不斷對其進行審查。

對此，劉仕傑在臉書分享了《華爾街日報》的報導，他表示，報導縮圖中用了大大的台灣國旗，看了就很爽。而有一點讓他相當不解，中國身為泱泱大國，好歹也是全球第二大經濟體，竟然小鼻子小眼睛到那麼在意國慶蛋糕上有「偽國旗」。劉仕傑也說，中共外交官不愛台灣國旗，討厭蛋糕上的偽國旗，而這篇WSJ（華爾街日報）報導反而幫台灣上了大大的一面國旗，「趙立堅（中國外交部發言人）應該向WSJ表達抗議」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法