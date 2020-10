中國外交官闖我外館打人 友邦大使PO文聲援台灣

2020/10/20 13:58

〔即時新聞/綜合報導〕中國外交人員意圖闖入我駐斐濟代表處國慶酒會遭阻,竟對我外館人員施暴導致腦震盪,外交部強烈譴責中國的非理性行為。友邦馬紹爾群島駐斐濟大使伊休達(Albon Ishoda)力挺台灣,他指台灣是一個獨立的國家,中國沒被邀請就不該覺得被挑釁。

我駐斐濟代表處10月8日於斐濟首都蘇瓦太平洋大酒店舉辦國慶晚會。2名中國外交人員闖入會場,針對與會賓客拍照情蒐。台灣代表處人員發現後要求他們離開,中國人員仍執意進入,甚至暴力相向,導致雙方各有1人受傷,我方人員住院後診斷為輕微腦震盪,現已康復。

《澳洲廣播公司》(ABC)記者德齊奇(Stephen Dziedzic)、香港自由記者何松濤(Ryan Ho Kilpatrick)、斐濟媒體記者麥克萊倫(Nic Maclellan)先後在推特提到此事件,伊休達在麥克萊倫的推文上留言說,「這不是中國第一次用令人反感的方式,在此地區主張自己的看法,我們認為台灣是一個獨立的國家,且視中華民國貿易代表團具有地區代表性意義。」

他還說,「中國不能每一次因為台灣的顏色而感到冒犯,就被允許這樣做。簡單來說,中國沒有被邀情,所以他們不應該覺得被挑釁。」

As you state, @MaclellanNic, this is not the first incident that PRC has distastefully asserted themselves and their views onto this region. We recognize Taiwan as an independent state and view the ROC Trade Mission as having a regional relevance. 1/2