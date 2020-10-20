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    首頁　>　政治

    中國外交官闖我外館打人 友邦大使PO文聲援台灣

    我駐斐濟代表處8日舉行雙十酒會，中國駐斐濟大使館2名館員擅闖會場，並與我方人員發生肢體衝突。（圖：取自我駐斐濟代表處網站）

    我駐斐濟代表處8日舉行雙十酒會，中國駐斐濟大使館2名館員擅闖會場，並與我方人員發生肢體衝突。（圖：取自我駐斐濟代表處網站）

    2020/10/20 13:58

    〔即時新聞／綜合報導〕中國外交人員意圖闖入我駐斐濟代表處國慶酒會遭阻，竟對我外館人員施暴導致腦震盪，外交部強烈譴責中國的非理性行為。友邦馬紹爾群島駐斐濟大使伊休達（Albon Ishoda）力挺台灣，他指台灣是一個獨立的國家，中國沒被邀請就不該覺得被挑釁。

    我駐斐濟代表處10月8日於斐濟首都蘇瓦太平洋大酒店舉辦國慶晚會。2名中國外交人員闖入會場，針對與會賓客拍照情蒐。台灣代表處人員發現後要求他們離開，中國人員仍執意進入，甚至暴力相向，導致雙方各有1人受傷，我方人員住院後診斷為輕微腦震盪，現已康復。

    《澳洲廣播公司》（ABC）記者德齊奇（Stephen Dziedzic）、香港自由記者何松濤（Ryan Ho Kilpatrick）、斐濟媒體記者麥克萊倫（Nic Maclellan）先後在推特提到此事件，伊休達在麥克萊倫的推文上留言說，「這不是中國第一次用令人反感的方式，在此地區主張自己的看法，我們認為台灣是一個獨立的國家，且視中華民國貿易代表團具有地區代表性意義。」

    他還說，「中國不能每一次因為台灣的顏色而感到冒犯，就被允許這樣做。簡單來說，中國沒有被邀情，所以他們不應該覺得被挑釁。」

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