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    斐濟事件中國戰狼外交變流氓外交 外交部籲國際共同譴責暴行

    外交部發言人歐江安出席例會。（記者呂伊萱攝）

    外交部發言人歐江安出席例會。（記者呂伊萱攝）

    2020/10/20 12:16

    〔記者呂伊萱／台北報導〕中國外交人員日前闖入我駐斐濟代表處國慶酒會，遭阻時暴力相向導致我外館人員受傷腦震盪。外交部發言人歐江安今表示，中國戰狼外交已變成流氓外交，暴力零容忍、舉世皆同，中國今天這樣對待台灣、明天也不排除會這樣對待其他國家，各國應慎防這樣的行為，呼籲國際共同譴責中國暴行。

    我駐斐濟代表處10月8日晚間舉行國慶酒會，中國駐斐濟大使館2名館員企圖擅闖會場並拍照蒐集出席賓客，在我方駐處人員勸阻時竟暴力相向，致使我方人員頭部受傷送醫，後診斷為輕微腦震盪，現已康復。

    歐江安今在例會上指出，中國政府在此案上已犯下「三大錯」。第一，整件事件起因是中國政府的戰狼外交粗暴行徑，企圖硬闖我國酒會、偷拍賓客，這是中國政府有錯在先；第二，中國館員動手打人，暴力就是不對，我方基於自我防衛立場反應；第三，打人之後還不斷撒謊、顛倒是非，嫁禍台灣，打人喊救人。

    歐江安批評，中國政府的霸道引起台灣和世界普遍反感厭惡，還不思反省，且戰狼外交已變成流氓外交，且不論在斐濟或其他我國駐館、不論發生在台灣或其他國家身上，「暴力零容忍，舉世皆同」，中國外交官入侵活動場所、動手打人，說什麼都不對。中國今天這樣對待台灣、明天也不排除會這樣對待其他國家，各國應慎防這樣的行為，呼籲國際共同譴責中國暴行。

    歐江安同時表示，外交部將加強外館防護措施，並提醒外館以後辦理公開活動時提高警覺、並與駐地警方合作，外交部與外館會持續堅守崗位，維護國家利益，爭取人民福祉，捍衛我國尊嚴。

    此外，中國駐斐濟大使館昨日聲明指出，台灣舉辦國慶活動違反斐濟政府規定；歐江安今也駁斥，斐濟沒有這樣的規定，酒會也有很多斐濟政要到場，這也是為何中國想闖進來拍照。外交部也注意到中國的聲明和相關發言，「他們顛倒是非、造謠扯謊」，但我國是主權獨立國家，舉辦國慶酒會是理所當然，也是多年慣例，中國政府無權干涉。

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