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    首頁　>　政治

    中方撤告 斐濟允協助我外館未來活動

    中國外交人員八日闖入我駐斐濟代表處國慶酒會施暴事件，外交部長吳釗燮昨在立法院受訪時表示，「欺負善良的台灣，不會讓中國復興、偉大」。（記者劉信德攝）

    中國外交人員八日闖入我駐斐濟代表處國慶酒會施暴事件，外交部長吳釗燮昨在立法院受訪時表示，「欺負善良的台灣，不會讓中國復興、偉大」。（記者劉信德攝）

    2020/10/21 05:30

    〔記者呂伊萱、楊淳卉、黃欣柏、鍾麗華／台北報導〕中國外交人員八日闖入我駐斐濟代表處國慶酒會，暴力相向導致我外館人員腦震盪。據了解，斐濟外交部介入斡旋，在我方提告前、中方已經撤告，使事件告一段落。外交部昨表示，我方雖尚未提告、但已完成必要程序，若中國還有任何不利舉措，絕不妥協將追究到底。另，斐濟政府也已承諾派員協助我外館未來公開活動，外交部對此表達感謝。

    斐濟介入斡旋 我暫不提告

    中國兩名外交人員八日硬闖我斐濟國慶酒會，施行暴力後又提告誣賴我外館人員，流氓外交震驚國際。不過，據了解，中國方面在斐濟斡旋下已經撤告。

    外交部昨說明案件後續處理指出，本案自一開始，我方就向斐濟警政署完整說明案發經過並要求處理，同時向斐濟外交部提出節略，對中方舉措表達嚴正抗議，並要求斐方秉公處理。

    外交部並說，中方滋擾引發國際爭議，斐濟外交部積極介入處理，對於斐濟外交部公正處理此次爭議事件，確保我駐館權益，外交部表示尊重。外交部也提到，斐濟政府承諾將派員協助我國駐館後續公開活動，避免再度發生滋擾。

    外交部同時補充，我方已正式向斐國警政署備案，完成提告前的必要程序。我方雖尚未提告，但若中方續有任何對我方不利舉措，或持續散布不實訊息，我方絕不妥協，必將追究到底。

    總統府發言人張惇涵昨表示，這次暴力行為證明「戰狼外交」是失敗的、失序的，蔡英文總統也認為，這種暴力行為不容姑息，支持外交部的一切必要措施和手段。

    外交部長吳釗燮稍早在立法院受訪時表示，「欺負善良的台灣，不會讓中國復興、偉大」，我代表處已正式向斐濟的外交部及警政署做出完整說明，而且提出人證、物證、事證等，希望為我們的外交人員在司法上面討回公道。

    行政院長蘇貞昌受訪時表示，中國駐外人員耍流氓、打人，政府除嚴厲譴責外，也要把相關證據訴諸國際，但也因我與斐濟沒有正式外交關係，出事後不能敲鑼打鼓，請國人諒解第一線人員的辛苦。

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