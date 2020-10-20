菲移民局醜聞 參議員：300萬中國人行賄入境

漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）今天發布新聞稿表示，根據移民局資料，2017年以來有400萬中國公民入境，數字非常驚人。（歐新社）

2020/10/20 23:05

〔中央社〕菲律賓參議員漢迪夫洛斯今天說，2017年以來，約300萬名到菲國從事博弈工作的中國公民額外支付費用，以順利入境菲律賓，移民局受賄和相關人員所得可能達400億披索。

漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）今天發布新聞稿表示，根據移民局資料，2017年以來有400萬中國公民入境，數字非常驚人，比菲律賓人口最多的城市－奎松市（Quezon，約294萬居民）人口還要多。

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她表示，400萬中國公民中，約380萬人沒有申請落地簽證，15萬人持落地簽入境菲律賓。

漢迪夫洛斯說，沒有申請落地簽的中國公民中，約300萬人支付額外的1萬披索（約合新台幣6000元），以順利持旅遊簽證入境菲國。這筆金額部分流向移民局官員。

博弈業員工入境菲國前繳交費用的作法在華人圈被稱為「保關」，意謂花錢確保當事人順利入境。

中國駐菲大使館去年8月曾發布公告表示，近年來，菲律賓網路博彩公司泛濫，大量非法雇用中國公民來菲從事相關工作。鑑於目前菲國落地簽政策的不確定性，為避免造成不必要的麻煩和經濟損失，提醒中國公民「暫停或謹慎選擇辦理落地簽來菲」。

漢迪夫洛斯2月揭發這起菲國移民局官員受賄醜聞。旅行社向赴菲從事博弈工作的中國公民收取約1萬披索後，用牛奶糖紙包裝賄款，交給移民局官員，因此這起醜聞被稱為「奶糖騙局」（pastillas scam）。

漢迪夫洛斯說：「移民局每個角落都有貪腐。在『奶糖騙局』中，根據非落地簽入境的中國公民數字，我們推估主謀得到300億（披索）。落地簽是另一項收入來源，回扣直接進到部分官員的口袋。」

她表示，估算起來，透過中國公民落地簽入境和「奶糖騙局」，2017年以來，相關主謀共有400億披索入袋。

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