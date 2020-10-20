為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    菲移民局醜聞 參議員：300萬中國人行賄入境

    漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）今天發布新聞稿表示，根據移民局資料，2017年以來有400萬中國公民入境，數字非常驚人。（歐新社）

    漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）今天發布新聞稿表示，根據移民局資料，2017年以來有400萬中國公民入境，數字非常驚人。（歐新社）

    2020/10/20 23:05

    〔中央社〕菲律賓參議員漢迪夫洛斯今天說，2017年以來，約300萬名到菲國從事博弈工作的中國公民額外支付費用，以順利入境菲律賓，移民局受賄和相關人員所得可能達400億披索。

    漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）今天發布新聞稿表示，根據移民局資料，2017年以來有400萬中國公民入境，數字非常驚人，比菲律賓人口最多的城市－奎松市（Quezon，約294萬居民）人口還要多。

    她表示，400萬中國公民中，約380萬人沒有申請落地簽證，15萬人持落地簽入境菲律賓。

    漢迪夫洛斯說，沒有申請落地簽的中國公民中，約300萬人支付額外的1萬披索（約合新台幣6000元），以順利持旅遊簽證入境菲國。這筆金額部分流向移民局官員。

    博弈業員工入境菲國前繳交費用的作法在華人圈被稱為「保關」，意謂花錢確保當事人順利入境。

    中國駐菲大使館去年8月曾發布公告表示，近年來，菲律賓網路博彩公司泛濫，大量非法雇用中國公民來菲從事相關工作。鑑於目前菲國落地簽政策的不確定性，為避免造成不必要的麻煩和經濟損失，提醒中國公民「暫停或謹慎選擇辦理落地簽來菲」。

    漢迪夫洛斯2月揭發這起菲國移民局官員受賄醜聞。旅行社向赴菲從事博弈工作的中國公民收取約1萬披索後，用牛奶糖紙包裝賄款，交給移民局官員，因此這起醜聞被稱為「奶糖騙局」（pastillas scam）。

    漢迪夫洛斯說：「移民局每個角落都有貪腐。在『奶糖騙局』中，根據非落地簽入境的中國公民數字，我們推估主謀得到300億（披索）。落地簽是另一項收入來源，回扣直接進到部分官員的口袋。」

    她表示，估算起來，透過中國公民落地簽入境和「奶糖騙局」，2017年以來，相關主謀共有400億披索入袋。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》新增3例境外移入 均來自菲律賓
    2020/10/20 14:10

    武漢肺炎》新增3例境外移入 均來自菲律賓
    逼中國加速談判 菲律賓恢復在南海探勘
    2020/10/17 00:21

    逼中國加速談判 菲律賓恢復在南海探勘

    疫情加持 全球智聯網AIoT前景俏
    緊咬「電郵門」醜聞 川普：華府都知道拜登的腐敗！
    2020/10/16 19:00

    緊咬「電郵門」醜聞 川普：華府都知道拜登的腐敗！
    菲律賓共產黨 下令游擊隊攻擊中企
    2020/10/15 22:57

    菲律賓共產黨 下令游擊隊攻擊中企

    週年慶入手BRITA 最超值
    澳洲地方議員涉當中企掮客請辭 女州長：那些年我們是情侶
    2020/10/13 18:48

    澳洲地方議員涉當中企掮客請辭 女州長：那些年我們是情侶
    國際今日熱門
    杭特電郵即將曝光？ 班農爆料：他送修電腦醉到記不清楚
    2020/10/19 23:53

    杭特電郵即將曝光？ 班農爆料：他送修電腦醉到記不清楚 影片

    大氣不只含劇毒！金星赤道疑發現第二個生命跡象
    2020/10/20 06:31

    大氣不只含劇毒！金星赤道疑發現第二個生命跡象

    美國情報總監：拜登「電郵門」並非俄羅斯抹黑
    2020/10/19 23:35

    美國情報總監：拜登「電郵門」並非俄羅斯抹黑

    內外環境交迫！ 中國學者認了：有國家將「超越中國」
    2020/10/19 23:59

    內外環境交迫！ 中國學者認了：有國家將「超越中國」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播