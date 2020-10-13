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    澳洲地方議員涉當中企掮客請辭 女州長：那些年我們是情侶

    澳洲新南威爾斯州長貝爾吉格利安（見圖）承認，與涉嫌收錢擔任中企掮客的前州議員馬奎爾當年是「情侶」，震撼地方政壇。（歐新社）

    澳洲新南威爾斯州長貝爾吉格利安（見圖）承認，與涉嫌收錢擔任中企掮客的前州議員馬奎爾當年是「情侶」，震撼地方政壇。（歐新社）

    2020/10/13 18:48

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲東南部的新南威爾斯州（New South Wales，簡稱新州）有州議員涉嫌勾結中國商人，擔任中國企業「掮客」，2017年間多次協助到南太平洋國家設賭場等商業活動，2018年被新州反貪腐委員會（ICAC）調查後請辭下台；該州現任州長貝爾吉格利安（Gladys Berejiklian）昨天（12日）坦承，她與馬奎爾從2015年至今年8月是情侶。

    綜合外媒報導，新州執政黨、自由黨籍州議員馬奎爾（Daryl Maguire）在2017年擔任州議會亞太友誼小組主席時，涉嫌為中國企業擔任掮客，在2017年多次出訪中國與多個南太平洋國家，在薩摩亞（Samoa）、萬那杜（Vanuatu）、所羅門群島（Solomon Islands）及巴布紐幾內亞（Papua New Guinea）等國，幫忙中企牽線推動設立賭場及商業活動，並從中收取費用，他還在州議會與南太國家外交官開會時邀請中國商人列席，更曾擔任中國統戰機構「全球華僑華人促進中國和平統一大會」的顧問。

    拿錢辦事的州議員兼「華人促統會」顧問

    馬奎爾2018年驚覺自己被新州ICAC調查時，還一度要求當初合作的中國商人刪除通訊紀錄企圖滅證，最後仍被ICAC在2018年7月正式立案，同年辭去州議員並退黨；現任州長貝爾吉格利安昨天（12日）被ICAC傳喚，她承認，從2015年起與馬奎爾保持情侶關係，直到今年8月才結束；消息一出震撼新州政壇，也引起輿論譁然。

    雖然貝爾吉格利安向ICAC坦承她與馬奎爾過從甚密，但強調，並未涉入馬奎爾的財務，全盤否認有從中獲益的臆測，她也在自由黨內會議上道歉，但堅持拒絕下台，強調自己除了私生活出問題，「沒有做錯任何事」。

    自由黨黨內決定力挺貝爾吉格利安，連反對黨、澳洲工黨黨魁艾班尼斯（Anthony Albanese）也出聲緩頰，令澳洲許多政治分析家跌破眼鏡，不過新州議會反對黨議員仍對此醜聞緊追不捨，甚至讓議長不得不多次出面維持議場秩序。

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