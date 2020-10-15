為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    菲律賓共產黨 下令游擊隊攻擊中企

    菲律賓空軍2017年4月拍攝到中國在南海渚碧礁興建的建築物和跑道。（美聯社檔案照）

    菲律賓空軍2017年4月拍攝到中國在南海渚碧礁興建的建築物和跑道。（美聯社檔案照）

    2020/10/15 22:57

    〔編譯管淑平／綜合報導〕被菲國政府列為非法組織的「菲律賓共產黨」（CPP）領導人，14日下令旗下武裝單位「新人民軍」（NPA）游擊隊，針對參與菲國政府基礎建設計畫的中國企業，這些中企包括日前因參與北京當局在南海建設軍事設施而遭美國制裁的國營企業。

    「自由亞洲電台」14日報導，菲律賓共產黨當天發出的聲明，並未點名哪些中國企業將成為目標，但是說是涉及中國在菲設施的建設，以及「違反菲律賓主權在西菲律賓海破壞菲國海洋資源」者。「西菲律賓海」是菲國對南海的稱呼。

    被問及是否意味著，中國公司會成為新人民軍攻擊目標，菲共發言人瓦爾布伊納（Marco Valbuena）向自由亞洲電台姊妹網BenarNews說，「他們和他們的武裝、保全，都是目標」，至於如何攻擊，就看各地游擊隊指揮官的評估，這名發言人說，他們希望讓外界「注意」中國企業對該國環境的廣泛破壞。

    日前美國制裁24家中國企業，其中至少1家參與菲律賓的基建計畫。菲國政府9月初表明，不會跟進華府，切斷與遭美制裁公司的關係，因為這些中國公司在菲的投資，符合菲國「國家利益」。

    領袖流亡荷蘭 軍力約5000人

    流亡荷蘭的菲共創黨領袖希松（Jose Maria Sison）說，該黨下令新人民軍「運用所有可用的武器」，包括槍、爆裂物、甚至尖竹刺陷阱等，「在全國發動更多戰術攻勢」。

    據估計，新人民軍現有約5000名武裝人員，散佈菲國不同地方。這支游擊隊雖受中國共產黨啟發，但是如今已採行自己的一套意識形態，在菲律賓進行迄今亞洲歷時最長的反政府武裝運動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不甩美制裁！杜特蒂不會禁止中企參與菲國項目
    2020/09/01 16:24

    不甩美制裁！杜特蒂不會禁止中企參與菲國項目
    防港獨滲透！ 中企與香港客戶來往 中國嚴審政治立場
    2019/12/09 15:01

    防港獨滲透！ 中企與香港客戶來往 中國嚴審政治立場

    A7超稀有 鴻築捷市達出站就到家
    與美國漸行漸遠... 菲外長訪中大讚共產黨一黨獨裁
    2019/03/21 10:34

    與美國漸行漸遠... 菲外長訪中大讚共產黨一黨獨裁
    刺殺紅色十月！ 菲軍方證實：反對陣營密謀推翻杜特蒂
    2018/09/25 11:27

    刺殺紅色十月！ 菲軍方證實：反對陣營密謀推翻杜特蒂
    反菲共政策奏效 130名武裝份子集體向菲政府投降
    2018/02/07 19:51

    反菲共政策奏效 130名武裝份子集體向菲政府投降
    談判破裂就開鍘 菲國一週連逮2名菲共高層
    2018/02/02 22:09

    談判破裂就開鍘 菲國一週連逮2名菲共高層
    國際今日熱門
    星際大戰？鹿兒島直播驚見「UFO編隊」飛越櫻島火山
    2020/10/15 08:30

    星際大戰？鹿兒島直播驚見「UFO編隊」飛越櫻島火山 影片

    中國買通西方學術雜誌造假數據？ 閻麗夢：為傳遞錯誤訊息
    2020/10/15 00:00

    中國買通西方學術雜誌造假數據？ 閻麗夢：為傳遞錯誤訊息 影片

    軍情動態》知道怕了？ 中官媒指美軍航艦突返南海「不尋常」
    2020/10/15 06:12

    軍情動態》知道怕了？ 中官媒指美軍航艦突返南海「不尋常」

    功課太好被嫉妒！ 強國男慘遭眼紅室友「刪除升學志願」
    2020/10/14 23:18

    功課太好被嫉妒！ 強國男慘遭眼紅室友「刪除升學志願」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播