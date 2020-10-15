菲律賓共產黨 下令游擊隊攻擊中企

菲律賓空軍2017年4月拍攝到中國在南海渚碧礁興建的建築物和跑道。（美聯社檔案照）

2020/10/15 22:57

〔編譯管淑平／綜合報導〕被菲國政府列為非法組織的「菲律賓共產黨」（CPP）領導人，14日下令旗下武裝單位「新人民軍」（NPA）游擊隊，針對參與菲國政府基礎建設計畫的中國企業，這些中企包括日前因參與北京當局在南海建設軍事設施而遭美國制裁的國營企業。

「自由亞洲電台」14日報導，菲律賓共產黨當天發出的聲明，並未點名哪些中國企業將成為目標，但是說是涉及中國在菲設施的建設，以及「違反菲律賓主權在西菲律賓海破壞菲國海洋資源」者。「西菲律賓海」是菲國對南海的稱呼。

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被問及是否意味著，中國公司會成為新人民軍攻擊目標，菲共發言人瓦爾布伊納（Marco Valbuena）向自由亞洲電台姊妹網BenarNews說，「他們和他們的武裝、保全，都是目標」，至於如何攻擊，就看各地游擊隊指揮官的評估，這名發言人說，他們希望讓外界「注意」中國企業對該國環境的廣泛破壞。

日前美國制裁24家中國企業，其中至少1家參與菲律賓的基建計畫。菲國政府9月初表明，不會跟進華府，切斷與遭美制裁公司的關係，因為這些中國公司在菲的投資，符合菲國「國家利益」。

領袖流亡荷蘭 軍力約5000人

流亡荷蘭的菲共創黨領袖希松（Jose Maria Sison）說，該黨下令新人民軍「運用所有可用的武器」，包括槍、爆裂物、甚至尖竹刺陷阱等，「在全國發動更多戰術攻勢」。

據估計，新人民軍現有約5000名武裝人員，散佈菲國不同地方。這支游擊隊雖受中國共產黨啟發，但是如今已採行自己的一套意識形態，在菲律賓進行迄今亞洲歷時最長的反政府武裝運動。

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