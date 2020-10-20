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    埃及考古新發現 「死者之城」再出土80多具古棺

    考古學家在首都開羅以南的「死者之城」薩卡拉大型墓地發現了另一批2500多年前埋葬的古棺，數量超過80具。圖為埃及總理馬德布利（左）19日到當地視察新發現。（路透）

    考古學家在首都開羅以南的「死者之城」薩卡拉大型墓地發現了另一批2500多年前埋葬的古棺，數量超過80具。圖為埃及總理馬德布利（左）19日到當地視察新發現。（路透）

    2020/10/20 20:22

    〔即時新聞／綜合報導〕埃及考古又有大發現！埃及旅遊暨古蹟部週一宣布，考古學家在首都開羅以南的「死者之城」薩卡拉（Saqqara）大型墓地發現了另一批2500多年前埋葬的古棺，數量超過80具。

    綜合外媒報導，埃及最高古物委員會（The Supreme Council of Antiquities）秘書長瓦奇瑞（Mostafa Waziri）表示，除了發現80多具古棺，考古學家還找到了彩色、鍍金的木製雕像。

    這些考古新發現的細節將在著名左塞爾金字塔（Pyramid of Djoser）舉辦的記者會上公布。埃及政府一直在大力宣傳考古發現，以提振在2011年埃及革命後遭重創、今年又遭疫情打擊的旅遊業。

    埃及總理馬德布利（Mustafa Madbouly）和旅遊暨古蹟部長阿納尼（Khalid el-Anany）19日到該地區參觀，視察這項考古新發現。薩卡拉地區2週前才出土59具古棺，其中大部分是木乃伊。

    薩卡拉是埃及境內一個古代大型墓地，在古埃及定都孟菲斯時，薩卡拉是孟菲斯的「死者之城」，這裡有著名的吉薩金字塔、還有幾座較小的金字塔。

    孟菲斯在1970年代被聯合國教科文組織列為世界遺產，高原上至少有11座金字塔，以及數百座古代官員的陵墓和其他遺址。

    埃及考古學家新發現80多具古棺。（路透）

    埃及考古學家新發現80多具古棺。（路透）

    埃及總理馬德布利（中）19日到該地區參觀，視察這項考古新發現。（美聯社）

    埃及總理馬德布利（中）19日到該地區參觀，視察這項考古新發現。（美聯社）

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