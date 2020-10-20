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    德國會首邀台官員視訊與會 聚焦中國對台威脅

    德國國會人權委員會19日舉辦會議，討論台灣安全局勢和防疫措施，邀駐德代表謝志偉（左2）參加。（圖由駐德代表處提供）

    德國國會人權委員會19日舉辦會議，討論台灣安全局勢和防疫措施，邀駐德代表謝志偉（左2）參加。（圖由駐德代表處提供）

    2020/10/20 08:54

    〔中央社〕德國國會今天討論台灣的國家安全和防疫措施，首度邀請台灣官員以視訊方式參與這項類似公聽會的會議。台灣面臨中國的軍事威脅日增，備受德國朝野的關注。

    德國國會人權與人道救援委員會今天以台灣安全局勢和防疫措施為題召開會議，除邀請駐德代表謝志偉致詞，外交部次長曾厚仁、陸委會副主委邱垂正、立法院外交及國防委員會成員羅致政和數位政務委員唐鳳等人也透過視訊方式參與，現場並有多位德國朝野議員出席。

    謝志偉指出，這是德國國會第一次以類似公聽會的方式舉行會議，邀請台灣官員參與，具有重要象徵意義。

    人權委員會原本計畫9月底訪問台灣，現因疫情無法成行，改以視訊方式舉辦這次活動。

    「世界報」（Die Welt）報導，人權委員會主席顏森（Gyde Jensen）表示，這次會議討論的主題有數位時代的人權和香港國安法對台灣的衝擊，主辦目的是凸顯台灣，證明中華文化、民主、人權和自由並存不悖。

    綠黨黨團人權事務發言人包瑟（Margarete Bause）強調，鑑於中國升高軍事威脅，德國有必要與台灣高層代表對話。北京對香港的血腥鎮壓是警訊，台灣需要更多堅守法治和人權的國家支持。

    謝志偉告訴中央社記者，台灣的自由和安危不僅牽動亞洲的地緣政治，也攸關歐洲的貿易，德國朝野對台灣面臨的軍事威脅相當關注。

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