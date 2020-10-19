日學者︰拜登若當選 中國可能趁「權力真空期」併吞台灣

日本學者表示，拜登當選後美中將有「蜜月期」，中國可能趁「權力真空期」併吞台灣，萬一台灣有事，日本也無法置身事外。（美聯社）

2020/10/19 21:21

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕日本富士晚報訪問3名專家學者分析美國大選結果對日美關係的影響，福井縣立大學教授島田洋一表示，川普若連任日美關係將更為堅固，反觀若由拜登當選，日美關係將有危機，拓植大學海外事情研究所所長川上高司則認為，拜登當選後美中將有「蜜月期」，中國可能趁「權力真空期」併吞台灣，萬一台灣有事，日本也無法置身事外。

經濟評論家渡邊哲也則表示，如果川普連任，市場的動向易於預測，尤其共和黨知日派佔多數，有助於雙方在金融和經濟政策上的合作，拜登的下一步不但較難預測，民主黨內的中道派和急左派不和，很難看出政策的方向性，從過去的歷史來看，民主黨政府下日本企業遭受較大的壓力，容易發生貿易摩擦。

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渡邊還表示，日本正在構想與美國、澳洲聯手，以建立「脫離中國的供應鏈」為目標，拜登若當選，可能打亂這樣的部局，日本的應對將變得更為棘手。

島田洋一從美日關係著眼，他表示，安倍晉三首相在任中與川普建立相當良好的個人關係，日美間的信任程度也是史無前例，川普連任日美關係將更為友好，令人安心，但若由拜登當選，日美關係將有危機，拜登的政策構想能力不如川普大膽，也缺乏決斷力，難以保證未來是否維持「凡事都與同盟國商量」的立場。

武漢肺炎疫情發生後，共享自由、民主、人權和法治等基本價值的自由主義陣營，正在加強對抗軍事霸權的中國，但美國大選結果可能對此帶來影響。川上高司指出，中國軍機從9月以來，頻繁侵入台灣防空識別區，美國加強台灣的安保戰略，軍售台灣最尖端武器，但若由拜登當選，情況可能有所改變。

川上認為，拜登一旦當選，美中之間將會有段「蜜月期」，日本將遭到忽視，中國可能趁著這段「權力的真空期」併吞台灣，釣魚台列嶼勢必也會有危險，海上通路一旦遭到中國阻斷，包含日本在內的周邊國家都得看中國的臉色，川上表示，這將是最糟糕的情況。

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