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    美大選提早投票爭議多多 兩陣營律師團四處興訟

    美國總統大選今年各州實施提早投票多項法律爭議，目前各地已展開法律訴訟。（路透）

    美國總統大選今年各州實施提早投票多項法律爭議，目前各地已展開法律訴訟。（路透）

    2020/10/20 00:24

    〔即時新聞／綜合報導〕川普與拜登團隊都預期選舉將有爭議，這些爭議來自各州政府、法院對郵寄投票的法律規定，以及這些規定是否違憲。目前雙方都已派遣律師團隊到各州進行相關訴訟，尤其是雙方勢均力敵的搖擺州，目前訴訟戰火已遍及17州。

    綜合外媒報導，美國選舉法律問題難解，因為選舉過程由各州自主運作，選舉規則各州有各自的規定。川普律師團曾在8月起訴內華達州政府，稱該州事先將所有郵寄選票寄給所有選民，將導致選民困惑，對共和黨不公。賓夕法尼亞州，共和黨也試圖阻止該州使用提早投票箱，稱投票箱有安全疑慮。

    當時內華達州與賓夕法尼亞州當時的法官都回絕受理案件，稱共和黨的指控缺乏具體證據。

    在某些州，民主黨試圖改變投票規則，讓志願者或政府官員收集提早投票的選票，並交付給選舉單位。共和黨稱這將導致選舉詐欺，2018年曾有疑似收集選票者竄改選票的訴訟。

    共和黨人懷疑提早投票可能會讓選民受騙。共和黨主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）指責民主黨藉由疫情收割選票，她表示民主黨推動全面性的郵寄投票，並且取消大部分保障選舉正常舉行的措施，可能讓選民上當受騙。

    其他如威斯康辛州決定參考郵戳日期，延長接受選票的截止日期，聯邦法官同意，但又遭上訴法官回絕，本案目前上訴到最高法院，還在審理。

    根據法院新聞服務（courthousenews） ，若現任總統川普大選之夜領先時，他可能會直接宣布勝利，並試圖阻止盤點其他合法的郵寄投票。

    迄今為止，許多選舉訴訟案都是在大選後才會展開，增加美國總統選舉的不確定性。目前美國法院的共識是，原告必須證明選舉詐欺確實發生，而不能僅靠推測。

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