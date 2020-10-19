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    拜登孫女漏口風！ 推文坦言勝選將推行極左政策

    美國民主黨總統候選人拜登（左）的立場備受質疑，有人發現他的孫女娜歐蜜（右）早在推文中坦承，拜登當選後會推行極左政策。（法新社檔案照）

    美國民主黨總統候選人拜登（左）的立場備受質疑，有人發現他的孫女娜歐蜜（右）早在推文中坦承，拜登當選後會推行極左政策。（法新社檔案照）

    2020/10/19 21:49

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登和副總統候選人賀錦麗，至今都不敢公開譴責激進左派「反法西斯主義運動」（Antifa）份子的暴行，現任總統川普日前警告，如果拜登贏得大選，激進左派將統治美國。其實早在今年7月，拜登的孫女就直言不諱，承認拜登一當選將推行極左政策。

    據美媒《國家脈動》18日報導，小川普（川普總統長子）7月12日曾轉發一條推文，文章題為「獨家——彭斯稱川普是美國和「極左」之間的「唯一屏障」，文中引述副總統彭斯接受採訪時的話，指拜登一旦上任將推行極左政策。

    報導中說，拜登孫女娜歐蜜拜登（Naomi Biden）隨即轉發該推文，並評論道「再一次，完全同意（couldn't agree more）」，側面坐實了拜登的政策傾向。

    26歲的娜歐蜜的父親就是捲入「通烏門」醜聞的拜登次子杭特（Hunter Biden），她目前也在拜登競選團隊中幫忙。娜歐蜜在社交媒體上非常活躍，多次發文抨擊川普。她還透過中國短片平台「抖音」的國際版TikTok上傳了一則短片，懇求選民投票給拜登。

    《國家脈動》分析，娜歐蜜的推文再一次顯示了她與川普總統及其競選團隊對幹的態度，但同時也印證了另一個事實：拜登是激進左派的「特洛伊木馬」（trojan horse），即外表力求偽裝（吸引中間選民），但本質上卻另有目的（準備實施極左政策）。

    拜登孫女娜歐蜜7月12日推文：

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