杭特電郵即將曝光？ 班農爆料：他送修電腦醉到記不清楚

美國民主黨總統候選人拜登（左）及其次子杭特（右）近日身陷「電郵門」風波，前白宮首席策士班農18日受訪指出，杭特送修電腦當時已喝醉，目前其電郵還沒曝光，並指控美國主流媒體和科技巨頭都已被菁英們收買。（歐新社資料照）

2020/10/19 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其次子杭特（Hunter Biden）近日身陷「電郵門」風波，內含與中國及烏克蘭商界的不當交易，引起廣大爭議；對此，前白宮首席策士班農（Steve Bannon）18日受訪指出，杭特送修電腦當時已喝醉，目前其電郵還沒曝光，並指控美國主流媒體和科技巨頭都已被菁英們收買。

根據《Sky News》報導，班農接受視訊專訪爆料，杭特的律師曾聯絡過他們，要求要拿回硬碟，「他確實嚇到打電話，因為杭特送修（電腦）的時候已經醉了，威明頓（拜登家鄉得阿瓦州）有2或3間維修店，（杭特）他們致電給每間店，找到一個可能是要找的店主，並打電話給他，但那人回答『嘿，我有點記不得了，我要回店裡看看』，之後就驚慌失措發出兩封電郵，他說『我必須馬上親自處理這件事』；所以還沒，我們還沒有曝光這些郵件，我們要先留在手上，以確保拜登他們自己走進陷阱，我們再放出證據，對吧」。

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班農表示，「因為這一切都是謊言，現在，主流媒體也在講（謊言），這就是有趣之處，我以前跟著安德魯‧布萊巴特（Andrew Breitbart）學習，先放一點料出去，讓他們撒謊，然後『砰』讓他們深陷謊言，讓他們撒更多謊，再繼續爆料，你看到的是美國菁英全面崩潰，他們試圖用俄羅斯轉移視線」。

班農說，「其實，俄羅斯根本不值一提，目前對全世界自由人民的核心威脅是中共，毋須我去告訴澳洲人們中共是多麼險惡，這和中國人民無關，中國人民是世界上最正直勤勞的人們，這個威脅來自中國共產黨，他們試圖滲透影響西方的民主制度，這些你都看到了，還有另一個產業也被菁英們收買，然後媒體就用俄羅斯來轉移視線，這簡直可笑至極，其實這都是中共惹的禍，現在他們必須面對事實，沒有什麼駭客得來的資料，而是來自那幾塊硬碟」。

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