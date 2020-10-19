拜登兒電郵門 前紐約市長曝：發現硬碟老闆複製4份防遇害

前紐約市長朱利安尼（見圖）18日在節目上談到他如何獲得杭特電腦硬碟內容的副本，並提到發現硬碟的電腦維修店老闆「很害怕」，他把硬碟交給FBI前，製作了4個副本，把2份交給友人，以防自己遇害。（彭博）

2020/10/19 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國大選將在11月3日舉行，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）及其次子杭特拜登（Hunter Biden）身陷「電郵門」風波，前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）18日在節目上談到他如何獲得杭特電腦硬碟內容的副本，並提到發現硬碟的電腦維修店老闆「很害怕」，他把硬碟交給FBI前，複製了4個副本，把2份交給友人，以防自己遇害。

《福斯新聞》報導，美東時間18日晚間，現為美國總統川普私人律師的朱利安尼在《福斯新聞》的《Life, Liberty & Levin》節目上告訴主持人萊文（Mark Levin），據稱擁有杭特筆電的德拉瓦州一名電腦維修店老闆，向聯邦調查局（FBI）探員表示「真的很害怕，因為拜登一家在這裡（勢力）非常強大」。

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報導稱，朱利安尼提到的老闆顯然是指約翰·保羅·麥克·艾薩克（John Paul Mac Isaac），他收到要維修電腦後，在硬碟看到了一些內容，據稱包含電子郵件，其內容已由《紐約郵報》（New York Post）發布，涉及烏克蘭天然氣公司的貪腐事件。據悉，硬碟還包含色情圖片和內容。

朱利安尼稱，「有些照片顯示任何人都可以發現的公然非法活動，這是非法的。有些備忘錄清楚地談到了非法活動，與他（老闆）在電視上收到訊息互相矛盾。」老闆後來打電話給FBI，並告訴前來的探員說，「我真的很害怕，因為拜登一家在這裡非常強大...我真的很擔心他們會對我做什麼。」朱利安尼說，老闆把原始硬碟交給FBI，但也製作了4份副本，把2份交給友人，「以防他被殺」。

在眾院民主黨開始對川普彈劾程序後，朱利安尼稱，電腦店老闆對針對川普的「非常非常不實的指控」和他從硬碟看到的內容非常生氣，因此與一群人聯繫，告知「我手上有一些東西」，其中一人就是朱利安尼的律師科斯特洛（Robert Costello），他檢查了所有內容，確保文檔是真的，並從老闆那取得了硬碟副本。

艾薩克日前告訴《紐約郵報》，他確定這台筆電屬於杭特，因為上面貼有博·拜登基金會（Beau Biden Foundation）的貼紙，該基金會以杭特已故哥哥為名。

朱利安尼上週接受其他媒體採訪時表示，關於拜登（Joe Biden）腐敗醜聞的直接證據將在大選前10天公之於眾。

拜登競選團隊否認有任何不當行為，拜登稱他從未與兒子討論過杭特的海外利益。

民主黨總統候選人拜登（左）及其次子杭特拜登（右）身陷「電郵門」風波。（路透）

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