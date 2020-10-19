「江派」3硬碟交美國 揭拜登子性愛片、與習45億美元秘密協議

美國民主黨總統候選人拜登次子杭特。（本報合成）

2020/10/19 19:43

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登之子杭特與中國和烏克蘭商界的不當交易，引發極大爭議。事實上，美國華人自媒體「路德社」上月底就披露，不滿總書記兼國家主席習近平的中共「江澤民派系」人馬，早將3枚電腦硬碟交給美國政界，內容提及杭特與習近平高達45億美元（逾1310億台幣）的秘密協議、杭特的色情影片，以及中共的生物武器計謀等。

川普已拿到副本

美國猶太媒體「猶太和平之聲」（Jewish Voice）19日指出，「路德社」在上月24日的節目中踢爆，由於中共內部發生內鬨，效忠江澤民、曾慶紅、孟建柱等「江派」主要人物的3名黨員，已將3枚電腦硬碟提供給美國司法部和民主黨籍眾議院議長裴洛西，而總統川普也得到一份副本。

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據指出，第1枚硬碟是關於杭特及前紐約市長、「彭博新聞社」創辦人同時也是拜登大金主的彭博（Michael Bloomberg），在中國被引誘及偷拍的性愛和虐童影片，這是中方高層用以勒索外國政商人物的慣用手段。不僅如此，第1枚硬碟的內容還涵蓋杭特與習近平及國家副主席王岐山之間，涉及45億美元利益輸送的秘密協議。

另有習近平、王岐山海外資產清單

值得注意的是，「路德社」的爆料與「華盛頓時報」本月15日的報導似有關聯，該報導掌握杭特2017年8月一則電子郵件，指他在父親擔任美國副總統期間，曾與中國華信能源公司董事長葉簡明搭上線，要求支付1000萬美元顧問費等。至於第2枚硬碟的內容，是關於習近平和王岐山等中共官員的海外資產清單和私生子女名單。第3枚硬碟則是關於中共製造及散布武漢肺炎病毒的真相。

拜登對子不法情事「高度妥協」

報導指出，「路德社」的影片含有杭特不法情事的清晰照片，以及杭特與烏克蘭布里斯瑪（Burisma）天然氣公司董事會成員波札斯基（Vadym Pozharski）的電子郵件，與「紐約郵報」、「華盛頓時報」稍後的爆料內容高度吻合。「路德社」甚至暗指，拜登對兒子在中國涉及的不法情事「高度妥協」，而中共握有這些證據，因此才希望拜登拿下美國總統大選勝利，進而加以操控。

美國民主黨總統候選人拜登次子杭特。（路透檔案照）

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