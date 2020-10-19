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    菅義偉訪越南暗批中國︰在南海建立軍事據點

    日本首相菅義偉訪問越南暗批中國在南海建立軍事據點，他並表示，將把日本企業供應鏈分散到東南亞國家。（法新社）

    日本首相菅義偉訪問越南暗批中國在南海建立軍事據點，他並表示，將把日本企業供應鏈分散到東南亞國家。（法新社）

    2020/10/19 17:13

    〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕上任後首次出訪越南與印尼2國的日本首相菅義偉，今天在越南河南的一家大學演講以「南海正發生著違反法治與開放性的活動」暗批中國在南海建立軍事據點，他並表示，將把日本企業供應鏈分散到東南亞國家。

    菅義偉在18日晚間啟程前往越南，今天上午與越南總理阮春福進行長達1小時20分鐘的會談，這也是菅義偉上任後首次與外國領袖進行面對面的會談。越南今年擔任東協（ASEAN）議長國，日本正積極拉攏東協國家協助「自由且開放印太地區」構想。

    他在演講中表示，非常遺憾的是，南海正發生著違反法治與開放性的活動，日本堅決反對任何加劇南海緊張情勢的行為，希望所有當事國依據國際法致力解決紛爭，而非靠武力或恐嚇。

    在與阮春福的會談中，雙方對日越簽定防衛裝備品和技術轉移協定達成實質的協議，菅義偉在會後記者會中表示，這是安保領域的重大一步。

    日本目前與世界9個國家簽定防衛裝備品和技術轉移協定，越南將成為菲律賓和馬來西亞之後第3個簽定國。日媒報導，越南與中國之間有南海主權爭議，日越透過深化防衛合作，可對中國在南海的強硬態度進行牽制。

    另外，雙方也對恢復商務人士往來及重啟客機航班達成共識，原則上將免除14天隔離的規定。

    除了加強防衛合作之外，菅義偉也表示，將推動日企供應鏈的多元化，深化與東協國家合作。日本在疫情發生後試圖企業供應鏈從中國移出，以降低對中國依賴的風險，目前日本政府也對進軍東協，並在當地打造生產基地的日企進行援助，已確定的30個支援項目中，在越南實施的佔了15項。

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