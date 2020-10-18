菅義偉上任後首次國外訪問 出發訪越南、印尼

菅義偉在今日進行任內首次的國外訪問，此行將訪越南、印尼。（美聯社）

2020/10/18 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕「令和大叔」菅義偉9月16日正式就職，成為新一任日本首相，各領域政策、動向備受關注；外交方面，菅義偉在今日進行任內首次的國外訪問，此行將訪越南、印尼，就中國頻頻進出南海、合作實現「自由且開放的印度太平洋」等議題，以經濟合作發展為目標進行討論。為期4日的行程中，菅義偉預定將與越、印2國首領會談，也將發表與東南亞國家協會相關政策的演講。

根據《NHK》報導，菅義偉將與越南總理阮春福、印尼總統佐科威進行會談，此前，這趟東南亞行成行與否一度受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，埋下不確定因素，現確定成行；本次行程為疫情擴大後，日本首相首度出國訪問行程，日本政府也針對出訪人數做出調整，大幅限制隨行人數，包含菅義偉在內，進出國都需接受武漢肺炎篩檢，以策安全。

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美中衝突升溫之下，中國在南海動作頻仍，引發越南等東南亞國家不滿，在此之際，東協首腦會議又將在11月登場，菅義偉此時出訪本屆東協議長國越南及東協國家中唯一G20會員國印尼，料南海區域議題將成討論焦點；菅義偉此行將延續前日本首相安倍晉三「自由且開放的印度太平洋」構想，除經濟層面，料也將就南海區域穩定方面促進合作。

由於疫情仍持續影響全球，對此，日本方面也期望促進相關供應鏈的經濟合作，同時也望就恢復商務、技術交流一事與越、印交換意見。

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