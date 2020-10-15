證實中方憂慮！第七艦隊：雷根號航艦打擊群已回南海

美軍今證實，雷根號航艦打擊群已回到南海。（歐新社檔案照）

2020/10/15 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍雷根號航艦打擊群原預計9日展開印度洋巡航，不過中方卻發現打擊群12日突然掉頭航向南海，官媒還稱此事「並不尋常」。美軍今（15日）證實，該航艦打擊群今年已經第3度返回南海。

中國中國《環球時報》13日報導稱，雷根號航艦打擊群原本在9日從南海經麻六甲海峽進入東印度洋活動，卻於12日突然掉頭航向南海。而當時美國太平洋艦隊發布的最新消息，仍停在雷根號航艦11日在印度洋上進行艦載機起降訓練等畫面，並無提到後續軍事任務或相關行動。

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美國第七艦隊司令部今天在官網證實，雷根號航艦打擊群已在今日返回南海，是今年第3度在該海域行動，陣容包括第五艦載機聯隊（CVW-5）、提康德羅加級飛彈巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam USS CG 54）、海爾賽號驅逐艦 （USS Halsey DDG-97）、約翰·S·麥肯號驅逐艦 （USS John S. McCain），該打擊群最近在印度洋活動，2度穿越麻六甲海峽，完成整個印太地區的多國演習。

美軍表示，航艦打擊群在南海期間，持續執行海上安全行動，包括艦載機飛行、海上打擊、海陸部隊戰術等各式演訓，此次行動迄今已航行近5.6萬海里，約為10萬3712公里，該打擊群致力於維護美國盟友和合作夥伴，展示海軍實力，能針對地區性的任何突發事件做出快速反應。

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