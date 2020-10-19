首相薪水不夠養兒付贍養費？ 英媒爆強森明春辭職

英國媒體透露，首相強森嫌薪水低，打算明年春天辭職，另謀高就。（路透檔案照）

2020/10/19 15:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《都會報》（Metro）18日報導，據多位保守黨議員爆料，首相強森（Boris Johnson）計劃半年後辭職，原因是薪水太低，無法維持生計，打算另謀高就。

報導指出，強森曾私下抱怨說，15萬402英鎊（約台幣約557萬元）的年薪不足以讓他維持生計，計畫在明年春天辭去首相職務，他希望等6個月後再遞交辭呈，這樣他就可以幫助英國度過武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行最嚴重的時期，並順利完成脫歐。

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一名議員稱，強森之所以萌生辭意，主要是因為目前所需花銷較大，包括撫養6個孩子的負擔太重，還得付前妻贍養費。

報導還稱，英國前首相梅伊卸任後，透過巡迴演講賺了100多萬英鎊，不過強森認為，他能賺到至少兩倍的金額。

據稱，在2019年7月就職英國首相前，強森的年收入比首相薪水高多了。就任前，強森為《每日電訊報》寫專欄文章，一年就入帳27.5萬英鎊（約台幣1020萬元），而僅在一個月內，強森就透過發表兩次演講獲得16萬英鎊（約台幣593萬元）報酬。

英國首相辦公室否認相關報導，但拒絕對此事進一步置評。

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